"Воюємо інтелектом": Подоляк розкрив, скільки зброї потрібно Україні для перемоги над РФ

Захід уже готовий постачати сотні одиниць важкого озброєння, щоб забезпечити Україні паритет.

Світ тільки починає усвідомлювати, як багато зброї Росія використовує проти України. В інтерв'ю "24 каналу" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, скільки і чого потрібно українцям, щоб воювати на рівних.

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За його словами, лише через 4 місяці війни керівництво країн-партнерів почало розуміти, що Росія намагається захопити Україну за допомогою тисяч одиниць важкого озброєння, яке десятиліттями розробляла та накопичувала, а тепер кинула на Україну в повному обсязі. Йдеться про далекобійну артилерію, бронетехніку, реактивні системи залпового вогню.

Тепер на Заході усвідомили, що для перемоги Україні необхідно забезпечити збройовий паритет і готові надавати вже не десятки, а сотні артилерійських установок, РСЗВ, дронів, систем ППО й іншу техніку. Як запевняє Михайло Подоляк, закордонні партнери готові надати ЗСУ достатню кількість зброї, щоб ефективно оборонятися, зменшити бойові втрати, проводити контрнаступи та деокупацію захоплених територій. ЗСУ встигли довести свої здібності та заслужити довіру.

"Ми воюємо інтелектом, наші Збройні Сили воюють креативно — це вже оцінив світ. Тому світ не боїться довіряти нам якийсь формат і кількість зброї, оскільки розуміє, що ми дуже коректно її використовуємо", — наголосив Михайло Подоляк.

Однак, крім усвідомлення обсягів і довіри, існує ще одна проблема — навіть провідні країни світу не вкладали стільки грошей у створення зброї, як Росія. Навіть США, незважаючи на їхній великий оборонний бюжет, більше коштів вкладав у розвиток технологій і покращення якості життя людей.

"Зараз, коли вони провели ревізію, то зрозуміли, що Росія має, наприклад, мільйон одиниць зброї в цілому, а світу — 100 тисяч. Тому потрібно певну кількість доопрацювати і віддати Україні", — додав радник керівника ОП.

У цьому ж інтерв'ю Михайло Подоляк розповів, що Росія змінила тактику та почала частіше обстрілювати житлові будинки. Так Кремль намагається залякати українців і змусити відмовитися від окупованих територій.

Писали також, що США виділяє Україні додаткову військову допомогу у розмірі $820 млн. До неї увійдуть РК NASAMS, боєприпаси до РСЗВ HIMARS, а також додаткові протиартилерійські радари.