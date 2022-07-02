"Росія змінила тактику": Подоляк пояснив, навіщо ЗС РФ обстрілює житлові квартали

У Кремлі розраховують, що жертви та руйнування налякають українців, змусивши уряд віддати території.

Росія змінила тактику та почала активніше обстрілювати українські міста. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу" розповів, чого агресор намагається досягти і чому не зможе виконати свій план.

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За його словами, росіяни показали, що не вміють "якісно воювати", тому почали запускати крилаті ракети населеними пунктами України, зокрема по Одесі. Цими атаками Росія хоче залякати українців, спровокувати панічні настрої та змусити тиснути на уряд, змушуючи піти на поступки.

"Це нова тактика Росії — бити по житлових кварталах і тиснути на Західні політичні еліти, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Усе це не працюватиме", — наголосив Михайло Подоляк.

Представник ОП зазначив, що Кремль не враховує реакцію світової спільноти на нелюдські обстріли житлових будинків. Натомість РФ спонсорує проросійське лобі за кордоном, щоб ті наполягали на закінченні війни будь-якими способами.

З іншого боку, росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж говорили, "давайте якось війну закінчувати". Наприклад, колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер опублікував нову статтю, в якій закликав йти на територіальні поступки.

"Росія постійно використовує проти України різні формати війни. Вони борються не за територію, а щоб знищити конкретну державу. І переформатування безпеки в Європі. Якщо Росія дотисне Україну, то Європи як єдиної конгломерації держав, які можуть захищати себе, не існуватиме. Це мета Росії", — пояснив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 1 липня ЗС РФ влаштували ракетний обстріл Одеської області, внаслідок якого загинули 17 людей. Крилаті ракети влучили в багатоквартирний житловий будинок і базу відпочинку.

Радник глави МВС України Вадим Денисенко зазначив, що ЗС РФ змінили тактику і почали масово обстрілювати міста. Якщо раніше вони запускали одиничні ракети, то тепер відправляють їх одразу по кілька десятків. Запуски здійснюються з різних напрямків, щоб заплутати системи ППО.