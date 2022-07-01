ЗС РФ здійснили ракетний удар по Одеській області, 17 загиблих — ОВА (фото, відео)

Одна з крилатих ракет влучила у 9-поверховий багатоквартирний будинок, а друга — на територію бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

Вночі, 1 липня, ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Одеській області, внаслідок якого загинули щонайменше 17 людей. Цю інформацію підтвердив речник голови обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Братчук.

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За його словами, російська армія випустила дві крилаті ракети в Білгород-Дністровському районі. Один зі снарядів влучив у 9-поверховий багатоквартирний будинок, а другий — до бази відпочинку.

Сергій Братчук уточнив, що внаслідок масованого ракетного удару ЗС РФ по Одеській області загинуло 17 осіб: 14 — у житловому будинку, 3 — на території санаторію. Понад 30 громадян отримали різні поранення та травми, серед яких четверо дітей. На місці прильоту російських ракет тривають пошуково-рятувальні роботи.

Ракетний удар, за словами речника Одеської ОВА, окупаційні війська здійснювали за допомогою стратегічної авіації з акваторії Чорного моря.

Рятувальники ДСНС уточнили, що з-під завалів багатоквартирного житлового будинку у Білгород-Дністровському районі їм вдалося врятувати 7 людей.

[ + – ] 17 людей загинули внаслідок ракетного удару по Одеській області

Журналіст і аналітик Ігор Соловей у своєму Telegram-каналі повідомив, що у здійсненні ракетного удару по Одеській області брали участь три стратегічні бомбардувальники Ту-22м3, які вилетіли з Волгоградської області і рухалися у напрямку окупованого Криму.

"Подолавши приблизно 1200 км, перебуваючи над західним берегом півострова, здійснили 3 запуски ракетами Х-22/Х-32 у напрямку Білгород-Дністровського району. Одна з ракет влучила в базу відпочинку, друга — у житловий багатоповерховий будинок", — додав Соловей у своєї публікації.

[ + – ] 17 людей загинули внаслідок ракетного удару по Одеській області

Нагадаємо, під час звільнення острів Зміїний підрозділи української армії знищили російський вертоліт Ка-52. Командування ЗС РФ відправило повітряне судно для проведення пошуково-рятувальної операції, яке пізніше збили військовослужбовці ЗСУ.

Також повідомлялося, що підрозділи ЗСУ відбили вертолітну атаку росіян під Херсоном. Груповий авіаналіт здійснювався за участю Мі-8, які намагалися відбити в українських військовослужбовців нещодавно зайняті позиції.