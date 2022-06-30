"Запросив посадку на борт "Москви": ЗСУ збили гелікоптер Ка-52 окупантів РФ

За інформацією наших військових, російські війська проводили пошуково-рятувальну операцію на острові, але один із чотирьох вертольотів був пошкоджений і впав у воду.

Напередодні на підльоті до острова Зміїний нашим військовим вдалося збити російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що один із чотирьох гелікоптерів російських ВПС, імовірно, Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, був пошкоджений і впав у воду на ділянці між островом і Одеським газоконденсатним родовищем.

"Російські війська намагалися провести пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борт "Москви", — іронізують у пресслужбі командування.

Росіяни вночі двічі проводили атаки на чорноморське узбережжя Одеської області. Задіяли винищувачі Су-35, щоб знизити інтенсивність ракетно-артилерійського вогню ЗСУ по о. Зміїний.

"Ворожі літаки випустили три ракети Х-31Д, але втрати й руйнування не зафіксовані", — йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що після вдалої операції ЗСУ російські війська в спішному порядку двома швидкісними катерами провели евакуацію гарнізону, що залишився на території острова.

Раніше Фокус повідомляв, що представники МВС роз'яснили, яка роль відводитиметься острову Зміїний, який звільнили ЗСУ. Радник глави МВС Вадим Денисенко вважає, що завдяки деокупації острова ворожий десант не зможе провести висадку в цій частині моря.