"Запросил посадку на борту "Москвы": ВСУ сбили вертолет Ка-52 оккупантов РФ

По информации наших военных, российские войска проводили провести поисково-спасательную операцию на острове, но один из четырех вертолетов был поврежден и упал в воду.

Накануне на подлете к острову Змеиный нашим военным удалось сбить российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что один из четырех вертолетов российских ВВС, предположительно Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, был поврежден и рухнул в воду на участке между островом и Одесским газоконденсатным месторождением.

"Российские войска пытались провести поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту "Москвы"", — иронизируют в пресс-службе командования.

Россияне в ночное время дважды проводили атаки на черноморское побережье Одесской области. Были задействованы истребители Су-35, чтобы снизить интенсивность ракетно-артиллерийского огня ВСУ по о. Змеиный.

"Вражеские самолеты выпустили три ракеты Х-31Д, но потери и разрушения не зафиксированы", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что после удачной операции ВСУ российские войска в спешном порядке двумя скоростными катерами провели эвакуацию оставшегося на территории острова гарнизона.

Ранее Фокус сообщал, что представители МВД разъяснили, какая роль будет отводиться острову Змеиный, который освободили ВСУ. Советник главы МВД Вадим Денисенко считает, что благодаря деоккупации острова вражеский десант не сможет провести высадку в этой части моря.