"Не зможуть нічого зробити": в МВС розповіли, яку роль відіграє визволення острова Зміїний

За словами радника глави МВС Вадима Денисенка, завдяки деокупації острова ЗСУ нівелювали весь Чорноморський флот РФ, а ворожий десант не зможе висадитись у цій частині моря.

Звільнення острова Зміїний від російської армії було дуже важливим для України. Тому що внаслідок Росія втратила свою міць на цій ділянці Чорного моря. На цьому наголосив радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі марафону українських телеканалів.

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За його словами, після знищення українськими силами крейсера "Москва", ЗС РФ розраховували, що зможуть зробити з острова базу типу авіаносців, де вони розмістять системи протиповітряної оборони та зможуть контролювати ділянку моря. Однак цього не сталося, і це велика перемога для України.

"Потрібно розуміти, що острів Зміїний після того, як ми знищили крейсер "Москва", росіяни розраховували, що зроблять з нього якийсь авіаносець, на який вони поставлять ППО та зможуть контролювати всю цю частину Чорного моря. Ми їх вибили і те, що за останні кілька днів росЗМІ реально розносило різні нісенітниці, означає одне — це величезна перемога ЗСУ", — сказав Денисенко.

Чиновник додав, що так ЗСУ нівелювали весь Чорноморський флот у цій акваторії Чорного моря, при цьому практично не маючи власного. Вадим Денисенко заявив, що тепер росіяни "нічого не можуть зробити" у морі. Проте удари ракетами "Калібр" по українських містах із кораблів продовжуватимуться.

"Але з погляду висадження десанту вони не можуть у цій частині моря", — підсумував він.

Нагадаємо, 30 червня в оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські війська залишили острів Зміїний. За інформацією українських військових, росіяни евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Наразі на острові пожежа та лунають вибухи.

У Міноборони РФ також підтвердили свій вихід з острова. Там заявили, що це був "крок доброї волі", і тепер Україна не зможе маніпулювати на темі продовольчої кризи.

Офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін у колонці для Фокусу написав, що операція з розгрому російського угрупування на Зміїному має кілька позитивних наслідків для України. Тепер ЗС РФ не зможуть розгорнути там ППО й організувати плацдарм для десанту в Одесі та Бессарабії, блокувати морські шляхи з Одеси та прикривати захоплені газові вежі. Крім того, це бойовий досвід для ЗСУ, який стане в пригоді їм надалі.