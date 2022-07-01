ВС РФ осуществили ракетный удар по Одесской области, 17 погибших, — ОВА (фото, видео)

Одна из крылатых ракет попала в 9-этажный многоквартирный дом, а вторая — на территорию базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

Ночью 1 июля ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Одесской области, в результате которого погибли, по меньшей мере, 17 человек. Эту информацию подтвердил спикер главы областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По его словам, российская армия выпустила две крылатые ракеты по Белгород-Днестровскому району. Один из снарядов попал в 9-этажный многоквартирный дом, а второй — в базу отдыха.

Сергей Братчук уточнил, в результате массированного ракетного удара ВС РФ по Одесской области погибли 17 человек: 14 — в жилом здании, 3 — на территории санатория. Более 30 граждан получили различные ранения и травмы, среди которых четверо детей. На месте прилета российских ракет продолжаются поисково-спасательные работы.

Ракетный удар, по словам спикера Одесской ОВА, оккупационные войска осуществляли с помощью стратегической авиации из акватории Черного моря.

Спасатели ГСЧС уточнили, что из-под завалов многоквартирного жилого дома в Белгород-Днестровском районе им удалось спасти 7 человек.

[ + – ] 17 человек погибли в результате ракетного удара по Одесской области

Журналист и аналитик Игорь Соловей в своем Telegram-канале сообщил, что в осуществлении ракетного удара по Одесской области участвовали три стратегических бомбардировщика Ту-22м3, которые вылетели из Волгоградской области и двигались в направлении оккупированного Крыма.

"Преодолев приблизительно 1200 км, находясь над западным берегом полуострова , совершили 3 запуска ракетами Х-22/Х-32 в направлении Белгород-Днестровского района. Одна из ракет попала в базу отдыха, вторая — в жилой многоэтажный дом", — добавил Соловей в своей публикации.

[ + – ] 17 человек погибли в результате ракетного удара по Одесской области

Напомним, в ходе освобождения остров Змеиный подразделения украинской армии уничтожили российский вертолет Ка-52. Командование ВС РФ отправило воздушное судно для проведения поисково-спасательной операции, которое было позже сбито военнослужащими ВСУ.

Также сообщалось, что подразделения ВСУ отбили вертолетную атаку россиян под Херсоном. Групповой авианалет осуществлялся при участии Ми-8, которые пытались отбить у украинских военнослужащих недавно занятые позиции.