ЗСУ відбили вертолітну атаку росіян біля Херсона, — командування "Південь"

Окупанти, здійснюючи груповий наліт Мі-8, намагалися вибити українських військовослужбовців із нещодавно зайнятих позицій.

Російські гелікоптери здійснили авіаналіт на позиції Збройних сил України у Херсонській області. Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Південь".

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За даними відомства, ситуація вздовж усієї лінії зіткнення важка, але повністю контролюється українською армією.

ЗС РФ не лише зводять фортифікаційні споруди, намагаючись зміцнити свою оборонну лінію, а й активно атакують позиції ЗСУ на Херсонському напрямку.

Протягом минулої доби російські гелікоптери Мі-8 здійснили авіаналіт, намагаючись вибити українських військовослужбовців із раніше зайнятих населених пунктів.

"Успіху не мали. Груповий наліт вертольотів Мі-8 на північ Херсонщини був відбитий переносними зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався", — продовжили в Оперативному командуванні, коментуючи ситуацію на півдні України.

Відомство також повідомляє, що українська авіація продовжує виконувати бойові завдання, знищуючи особовий склад і військову техніку ЗС РФ. Протягом доби на півдні України штурмовики та вертольоти ЗС ЗСУ здійснили сім повітряних ударів по командному пункту, позиціях окупантів і складах із боєприпасами.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано майже 150 вогневих завдань", — додали до ОК "Південь".

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Нагадаємо, підрозділи ЗСУ в процесі успішного контрнаступу звільнили два населені пункти в Херсонській області. За даними аналітиків з американського Інституту вивчення війни ISW, йдеться про села Зелений Гай та Барвінок, які розташовані за 25 кілометрів від непідконтрольного Україні обласного центру.

Про успішний контрнаступ ЗСУ в Херсонській області також повідомляло Оперативне командування "Південь". У відомстві стверджували, що українська армія просувається не лише на півдні країни, а й у напрямку до Запоріжжя.