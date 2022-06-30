ЗСУ відбили вертолітну атаку росіян біля Херсона, — командування "Південь"
Окупанти, здійснюючи груповий наліт Мі-8, намагалися вибити українських військовослужбовців із нещодавно зайнятих позицій.
Російські гелікоптери здійснили авіаналіт на позиції Збройних сил України у Херсонській області. Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Південь".
За даними відомства, ситуація вздовж усієї лінії зіткнення важка, але повністю контролюється українською армією.
ЗС РФ не лише зводять фортифікаційні споруди, намагаючись зміцнити свою оборонну лінію, а й активно атакують позиції ЗСУ на Херсонському напрямку.
Протягом минулої доби російські гелікоптери Мі-8 здійснили авіаналіт, намагаючись вибити українських військовослужбовців із раніше зайнятих населених пунктів.
"Успіху не мали. Груповий наліт вертольотів Мі-8 на північ Херсонщини був відбитий переносними зенітно-ракетним комплексом. Ворог, ухиляючись, ретирувався", — продовжили в Оперативному командуванні, коментуючи ситуацію на півдні України.
Відомство також повідомляє, що українська авіація продовжує виконувати бойові завдання, знищуючи особовий склад і військову техніку ЗС РФ. Протягом доби на півдні України штурмовики та вертольоти ЗС ЗСУ здійснили сім повітряних ударів по командному пункту, позиціях окупантів і складах із боєприпасами.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано майже 150 вогневих завдань", — додали до ОК "Південь".
Нагадаємо, підрозділи ЗСУ в процесі успішного контрнаступу звільнили два населені пункти в Херсонській області. За даними аналітиків з американського Інституту вивчення війни ISW, йдеться про села Зелений Гай та Барвінок, які розташовані за 25 кілометрів від непідконтрольного Україні обласного центру.
Про успішний контрнаступ ЗСУ в Херсонській області також повідомляло Оперативне командування "Південь". У відомстві стверджували, що українська армія просувається не лише на півдні країни, а й у напрямку до Запоріжжя.