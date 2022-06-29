ЗСУ звільнили два населені пункти при контрнаступі під Херсоном, — ISW (фото)

За непідтвердженими даними, йдеться про села Зелений Гай і Барвінок, які розташовані за 25 кілометрів від окупованого обласного центру.

Підрозділи Збройних сил України здійснюють успішний контрнаступ на Херсонському напрямку, в ході якого було звільнено два населені пункти. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 28 червня.

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У своєму пресрелізі аналітики посилаються на заяву українського військового журналіста Андрія Цаплієнка про те, що ЗСУ звільнили населені пункти Зелений Гай і Барвінок, які розташовані за 25 кілометрів від окупованого Херсона.

К рім того, у звіті ISW згадали коментар одного з представників Пентагону, який також підтвердив деокупацію двох сіл на північ і північний захід від обласного центру. Водночас, як зазначають аналітики, ні українське, ні російське командування офіційно не повідомляли про звільнення населених пунктів під час контрнаступу ЗСУ.

[ + – ] ЗСУ здійснюють успішний контрнаступ у Херсонській області

"Російські сили продовжували обстрілювати й завдавати ударів із повітря в напрямках Миколаїв-Херсон, а також біля кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, щоб зірвати контрнаступ українських військ. 28 червня російські сили продовжили перекидання техніки й особового складу на схід від Мелітополя. ЗС РФ можуть перекидати додатковий військовий персонал для придушення зростання активності партизанів у таких містах, як Бердянськ, або можуть посилювати російські оборонні позиції на кордоні Донецької та Запорізької областей", — ідеться у звіті ISW.

[ + – ] ЗСУ здійснюють успішний контрнаступ у Херсонській області

Нагадаємо, 28 червня оперативне командування "Південь" повідомило про успішний контрнаступ української армії на Херсонському та Запорізькому напрямках. ЗС РФ за допомогою артилерійських і авіаударів намагаються повернути втрачені позиції, але підрозділи ЗСУ продовжують просуватися вглиб окупованих територій.

Також повідомлялося, що ЗС РФ кинули свої позиції та втекли з фронту через успішний контрнаступ української армії в Херсонській області.