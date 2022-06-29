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ЗСУ звільнили два населені пункти при контрнаступі під Херсоном, — ISW (фото)

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Контрнаступ ЗСУ Херсон атака штурм окупанти ЗС РФ деокупація
Фото: Anadolu | ЗСУ здійснюють успішний контрнаступ у Херсонській області

За непідтвердженими даними, йдеться про села Зелений Гай і Барвінок, які розташовані за 25 кілометрів від окупованого обласного центру.

Підрозділи Збройних сил України здійснюють успішний контрнаступ на Херсонському напрямку, в ході якого було звільнено два населені пункти. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни від 28 червня.

У своєму пресрелізі аналітики посилаються на заяву українського військового журналіста Андрія Цаплієнка про те, що ЗСУ звільнили населені пункти Зелений Гай і Барвінок, які розташовані за 25 кілометрів від окупованого Херсона.

К рім того, у звіті ISW згадали коментар одного з представників Пентагону, який також підтвердив деокупацію двох сіл на північ і північний захід від обласного центру. Водночас, як зазначають аналітики, ні українське, ні російське командування офіційно не повідомляли про звільнення населених пунктів під час контрнаступу ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ Херсон атака штурм окупанти ЗС РФ деокупація
ЗСУ здійснюють успішний контрнаступ у Херсонській області

"Російські сили продовжували обстрілювати й завдавати ударів із повітря в напрямках Миколаїв-Херсон, а також біля кордону Херсонської та Дніпропетровської областей, щоб зірвати контрнаступ українських військ. 28 червня російські сили продовжили перекидання техніки й особового складу на схід від Мелітополя. ЗС РФ можуть перекидати додатковий військовий персонал для придушення зростання активності партизанів у таких містах, як Бердянськ, або можуть посилювати російські оборонні позиції на кордоні Донецької та Запорізької областей", — ідеться у звіті ISW.

ЗСУ здійснюють успішний контрнаступ у Херсонській області

Нагадаємо, 28 червня оперативне командування "Південь" повідомило про успішний контрнаступ української армії на Херсонському та Запорізькому напрямках. ЗС РФ за допомогою артилерійських і авіаударів намагаються повернути втрачені позиції, але підрозділи ЗСУ продовжують просуватися вглиб окупованих територій.

Також повідомлялося, що ЗС РФ кинули свої позиції та втекли з фронту через успішний контрнаступ української армії в Херсонській області.