ЗС РФ через контрнаступ ЗСУ втекли з ділянки фронту в Херсонській області, — Генштаб

Складною ситуація залишається на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямах, де окупанти, штурмуючи населені пункти, застосовують артилерію та авіацію.

У Херсонській області підрозділи ЗС РФ кинули оборонні позиції та втекли в напрямку населеного пункту Ольгине Бериславського району. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні від 24 червня.

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На Волинському, Сіверському та Поліському напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано. З артилерії ворог обстрілював населений пункт Бояро-Лежачі Сумської області.

На Слобожанському напрямі ЗС РФ створюють умови для відновлення наступу в районі Ізюм-Барвінкове й Ізюм-Слов'янськ. На Харківському напрямку російські загарбники протягом доби здійснювали штурмові дії, намагаючись покращити свої позиції біля лінії фронту. З артилерії окупанти обстрілювали Російську Лозову, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.

На Слов'янському напрямі ЗС РФ ведуть наступ на ділянці фронту Довгеньке-Долина. Штурмові дії загарбників за напрямами Сулігівка-Вернопілля та Дібрівно-Курулька підрозділи ЗСУ успішно відбили. Крім цього, російські окупанти провели дистанційне мінування території біля Долини.

На Сєвєродонецькому напрямку протягом доби з артилерії ворог відкривав вогонь по обласному центру, Лоскутівці та Спірному. У районі Лисичанська зафіксовано роботу російської авіації, а в промзоні Сєвєродонецька тривають штурмові дії ЗС РФ. Окрім цього, українські військовослужбовці відбили наступ загарбників на південній околиці Лисичанська. Біля Вовчоярівки тривають бої та спроба штурму з боку росіян.

На Бахмутському напрямку протягом поточної доби ворог зі ствольної артилерії обстрілював Білогорівку, Яківлю та Майорське. Ворожі авіаудари були зафіксовані в районі Яковлівки, Миколаївки та Покровського. По Костянтинівці окупанти здійснили ракетний удар, використовуючи бомбардувальники Ту-22М3. Генштаб також наголошує, що ЗС РФ змогли окупувати населений пункт Миколаївка. Спроба розвідки боєм у напрямку Миронівки-Вуглегірська ТЕС провалилася, і загарбникам довелося відступити.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ЗС РФ систематично здійснюють обстріл уздовж лінії зіткнення та намагаються не допустити передислокації українських військ на інші ділянки фронту. По Павлівці та Вугледару окупанти завдали авіаударів, а з артилерії ворог відкривав вогонь по Сіверську. У районі Мар'їнки підрозділи ЗСУ вкотре відбили наступ загарбників.

На Південнобузькому напрямку українська армія продовжує успішно контрнаступати, через що окупантам довелося кинути свої оборонні позиції та втекти з фронту в бік населеного пункту Ольгине Бериславського району.

[ + – ] ЗС РФ втекли з передової в Херсонській області

Нагадаємо, раніше американська розвідка спрогнозувала затяжну війну в Україні. За даними чиновників, Росія планує виснажити українські сили та країни Заходу, продовжуючи здійснювати масовані удари в східних областях.

Також повідомлялося, що ЗС РФ повністю окупували Гірську громаду в Луганській області.