Американська розвідка прогнозує затяжну війну в Україні, — CNN

Як стверджують джерела журналістів, РФ розраховує виснажити українські сили та Захід, продовжуючи масовані удари на сході.

ЗС РФ покращили координацію і постачання своїх сил, а тому планують виснажити ЗСУ. Про це повідомляє CNN із посиланням на чиновників в американській розвідці.

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Війна буде затяжною і з великими втратами

Оцінки США все частіше передбачають затяжний і виснажливий конфлікт на сході. Українські військові витрачають боєприпаси радянських часів, а західні уряди стикаються з важким рішенням, чи нарощувати постачання зброї в Україну.

Тому в майбутньому війна буде з великою кількістю втрат особового складу та техніки з обох боків. ЗС РФ планують продовжувати інтенсивні атаки на сході з потужними артилерійськими та ракетними ударами, щоб виснажити українські сили та рішучість НАТО.

Член палати представників Майк Куіглі, який входить до комітету з розвідки, вважає, що війна в Україні може тривати роки. Тому в США й у НАТО вже зараз запитують, чим замінювати передані ПЗРК та ПТРК.

Постачання HIMARS не змінять кардинально ситуацію на полі бою

У США не очікують, що американські РСЗВ HIMARS не змінять радикально ситуацію на полі бою, оскільки вони поставляються з обмеженим радіусом дії та обмеженою кількістю ракет, щоб не допустити удару по російській території. Також заявляється, що РФ змогла знищити частину західної зброї, зокрема, частину гаубиць М777.

Вказується, що Росія покращила координацію повітряних і наземних атак і ліній постачання. Це дозволяє досягати переваги на сході України.

Нагадаємо, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, українські військові відходять із Сєвєродонецька на нові позиції.

Також у Сухопутних військах наочно показали різницю між "Ураганом" і HIMARS. Американські установки високоточні та скорострільні, а радянські РСЗВ працюють по площах, без високої точності стрільби.