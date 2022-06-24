У Сухопутних військах наочно показали різницю між "Ураганом" і HIMARS (відео)

Якщо радянські "Гради" й "Урагани" б'ють некерованими ракетами, накриваючи цілі площі, то американські РСЗВ ведуть вогонь високоточними снарядами, точково вражаючи цілі.

Сухопутні війська Збройних сил України опублікували наочне порівняння американських РСЗВ HIMARS із радянськими БМ-21 "Град" та БМ-27 "Ураган".

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У чому різниця між радянськими РСЗВ та M142 HIMARS?

Як пишуть автори, радянські реактивні установки не відрізняються точністю. Вони накривають ракетами значні ділянки місцевості, точно вразити ціль на великій відстані не вдасться.

[ + – ] БМ-27 "Ураган" Фото: Facebook / Операція об'єднаних сил

Американський M142 HIMARS — це РСЗВ, яка здатна стріляти високоточними ракетами. На кадрах показують, як американські військові знищують об'єкти ворога в Афганістані.

П'ять ударів були завдані точно в ціль, оскільки наведення на об'єкт здійснюється через GPS-координати. M142 HIMARS має на борту всього 6 напрямних, проте кожна з цих шести ракет уразить ціль. Українська армія отримала ракети з дальністю стрільби до 85 км, у США є версії з дальністю до 300 км.

Нагадаємо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття HIMARS в Україну. Вже наступного дня волонтер показав, як РСЗВ ведуть стрільбу в Україні.

У відповідь на поставки M142 HIMARS у Держдумі РФ пригрозили вдарити по посольству США в Києві.