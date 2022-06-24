З'явилося перше відео застосування американських M142 HIMARS в Україні

На кадри потрапили дві установки, які вели вогонь уночі. Загалом в українській армії 4 таких РСЗВ.

Волонтер і трейдер Павло Нарожний опублікував відео першого бойового застосування американських РСЗВ M142 HIMARS в Україні.

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На відео видно залп із двох установок. Працювали HIMARS уночі. Наразі українська армія отримала чотири реактивні системи залпового вогню M142. Проте у США вже анонсували передачу ще чотирьох HIMARS.

Зазначимо, що про прибуття РСЗВ в Україну міністр оборони Олексій Резніков повідомив лише вчора, 23 червня.

HIMARS — це високомобільна колісна реактивна установка з 6 напрямними на борту. Україна отримає високоточні ракети, здатні стріляти на дистанцію до 85 км. Установка діє за принципом "бий-біжи", що не дає вести проти неї контрбатарейну стрільбу.

Нагадаємо, американський генерал Марк Міллі заявив, що перші 60 артилеристів пройшли підготовку з використання з РСЗВ M142.

У відповідь на поставки M142 HIMARS у Держдумі РФ пригрозили вдарити по посольству США у Києві.