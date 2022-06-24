Появилось первое видео применения американских M142 HIMARS в Украине

На кадрах попали две установки, которые вели огонь ночью. Всего в украинской армии 4 таких РСЗО.

Волонтер и трейдер Павел Нарожный опубликовал видео первого боевого применения американских РСЗО M142 HIMARS в Украине.

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На видео виден залп из двух установок. Работали HIMARS ночью. На данный момент украинская армия получила четыре реактивных систем залпового огня M142. Однако в США уже анонсировали передачу еще четырех HIMARS.

Отметим, что о прибытии РСЗО в Украину министр обороны Алексей Резников сообщил только вчера, 23 июня.

HIMARS — это высокомобильная колесная реактивная установка с 6 направляющими на борту. Украина получит высокоточные ракеты, способные вести стрельбу на дистанцию до 85 км. Установка действует по принципу "бей-беги", что не дает вести против нее контрбатарейную стрельбу.

Напомним, американский генерал Марк Милли заявил, что первые 60 артиллеристов прошли подготовку по использованию с РСЗО M142.

В ответ на поставки M142 HIMARS в Госдуме РФ пригрозили ударить по посольству США в Киеве.