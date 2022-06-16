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Военный Фокус Российско-украинская война

Первые HIMARS прибудут на украинский фронт до конца июня — генерал ВС США

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РСЗО HIMARS, военная помощь Украине, артиллерийские системы
Фото: Википедия | Загрузка сменного пакета в пусковую установку HIMARS.

По словам Марка Милли, первые 60 украинских артиллеристов уже научились обращаться с американскими РСЗО.

Во время брифинга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что первые 60 украинских артиллеристов закончили обучение обращению с РСЗО HIMARS.

"Мы и другие страны обучаем взвод за раз, чтобы сертифицировать украинцев и убедиться, что они могут правильно использовать и обслуживать системы, — сказал Милли. — Через несколько недель украинцы будут иметь в бою обученную, дальнобойную реактивную артиллерию".

председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли
председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли

По словам генерала, помимо этого 420 украинских солдат научились обращению с гаубицей M777, 300 — с самоходной установкой M109, 129 — освоили бронетранспортеры 113, 100 — научились использовать беспилотники.

"До конца июня мы передадим системы HIMARS, боеприпасы, обученные расчеты для боевого применения в обороне Украины", — заверил он.

Что даст применение современных РСЗО?

Во время брифинга министру обороны США Лойду Остину задали вопрос, могут ли поставки 10 современных РСЗО, анонсированные США, Великобританией и Германией, переменить положение на фронте в пользу Украины, ведь у России значительно больше артиллерии. Остин подчеркнул, что возможности HIMARS или M270 не стоит сравнивать с другими РСЗО, так как они используют высокоточными боеприпасы.

"С должным образом обученным экипажем они поразят то, на что нацелились, и это дает довольно хорошие возможности с точки зрения дальности", — сказал министр.

Марк Милли добавил, что никакой отдельно взятый вид оружия не способен изменить баланс сил, важно сочетание разных видов вооружений.

"У украинцев есть минометы, они бьют на 5, 7, 8 км, у них есть ствольная артиллерия, которая бьет на 25 км прицельным огнем из 777-х. Кроме того, у них есть реактивные снаряды, которые пролетают до 40 км. А теперь HIMARS выйдет на 85 км, — сказал генерал. — Мы только что провели сертификацию для этих парней. При правильном использовании оружия они должны иметь возможность поражать значительное количество целей, и это будет иметь значение в сочетании с 777-ми, поражающими на 40 и 25 км, и минометами".

Марк Милли сообщил также, что западные союзники уже передали Украине 97 тыс. противотанковых систем, что превышает число всех танков в мире. Помимо этого ВСУ получили 237 танков, более 300 БМП, около 1600 ЗРК и около 60 тыс. снарядов для систем ПВО, а также 260 артиллерийских систем.

Напомним, ранее Милли заявил, что США обучают украинцев обращению с РСЗО HIMARS по ускоренной программе.

Также Марк Милли высоко оценил навыки украинских артиллеристов, но вместе с тем отметил, что в отношении количества военной техники у российских войск преимущество.

Также американские военачальники рассказали, как США реагируют на запросы ВСУ на поставки вооружений.