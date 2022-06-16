Первые HIMARS прибудут на украинский фронт до конца июня — генерал ВС США

По словам Марка Милли, первые 60 украинских артиллеристов уже научились обращаться с американскими РСЗО.

Во время брифинга в штаб-квартире НАТО в Брюсселе председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли сообщил, что первые 60 украинских артиллеристов закончили обучение обращению с РСЗО HIMARS.

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"Мы и другие страны обучаем взвод за раз, чтобы сертифицировать украинцев и убедиться, что они могут правильно использовать и обслуживать системы, — сказал Милли. — Через несколько недель украинцы будут иметь в бою обученную, дальнобойную реактивную артиллерию".

[ + – ] председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли

По словам генерала, помимо этого 420 украинских солдат научились обращению с гаубицей M777, 300 — с самоходной установкой M109, 129 — освоили бронетранспортеры 113, 100 — научились использовать беспилотники.

"До конца июня мы передадим системы HIMARS, боеприпасы, обученные расчеты для боевого применения в обороне Украины", — заверил он.

Что даст применение современных РСЗО?

Во время брифинга министру обороны США Лойду Остину задали вопрос, могут ли поставки 10 современных РСЗО, анонсированные США, Великобританией и Германией, переменить положение на фронте в пользу Украины, ведь у России значительно больше артиллерии. Остин подчеркнул, что возможности HIMARS или M270 не стоит сравнивать с другими РСЗО, так как они используют высокоточными боеприпасы.

"С должным образом обученным экипажем они поразят то, на что нацелились, и это дает довольно хорошие возможности с точки зрения дальности", — сказал министр.

Марк Милли добавил, что никакой отдельно взятый вид оружия не способен изменить баланс сил, важно сочетание разных видов вооружений.

"У украинцев есть минометы, они бьют на 5, 7, 8 км, у них есть ствольная артиллерия, которая бьет на 25 км прицельным огнем из 777-х. Кроме того, у них есть реактивные снаряды, которые пролетают до 40 км. А теперь HIMARS выйдет на 85 км, — сказал генерал. — Мы только что провели сертификацию для этих парней. При правильном использовании оружия они должны иметь возможность поражать значительное количество целей, и это будет иметь значение в сочетании с 777-ми, поражающими на 40 и 25 км, и минометами".

Марк Милли сообщил также, что западные союзники уже передали Украине 97 тыс. противотанковых систем, что превышает число всех танков в мире. Помимо этого ВСУ получили 237 танков, более 300 БМП, около 1600 ЗРК и около 60 тыс. снарядов для систем ПВО, а также 260 артиллерийских систем.

Напомним, ранее Милли заявил, что США обучают украинцев обращению с РСЗО HIMARS по ускоренной программе.

Также Марк Милли высоко оценил навыки украинских артиллеристов, но вместе с тем отметил, что в отношении количества военной техники у российских войск преимущество.

Также американские военачальники рассказали, как США реагируют на запросы ВСУ на поставки вооружений.