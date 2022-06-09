Хватит 3-4 недель: США обучат украинцев обращению с РСЗО HIMARS в ускоренном темпе

Генерал армии США Марк Милли заверил, что разработать ускоренную программу решили, поскольку у ВСУ очень хорошие артиллеристы, которых не нужно учить с нуля.

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Американские военные разработали план обучения взвода украинских солдат обращению с современными реактивными системами залпового огня. Это повышает вероятность того, что в Украину направят больше американского оружия, пишет The Washington Post.

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Реализация плана зависит от результатов обучения первой группы украинцев, которые должны продемонстрировать свое мастерство, сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии Марк Милли.

"Было бы бесполезно просто бросить это оружие в бой. Вы должны пройти обучение, чтобы максимально эффективно использовать оружие как высокоточную систему", — сказал Милли.

По его словам, срок обучения первой группы составит 3-4 недели.

Кто еще обучает украинцев

В мае Белый дом одобрил передачу Украине четырех реактивных систем M142, широко известных как HIMARS. Великобритания также заявила, что поставит украинской армии три РСЗО M270. По словам Милли, британцы также будут тренировать по взводу украинских солдат, что позволит ВСУ усилить свою реактивную артиллерию.

Милли подчеркнул, что в ходе боев на Донбассе россияне продемонстрировали превосходство над украинской артиллерией по количеству вооружений и дальности стрельбы. Поэтому украинцам нужны "некоторые артиллерийские системы большей дальности".

Генерал напомнил, что ранее США отправили в Украину десятки гаубиц M777, которые стреляют 155-мм снарядами на расстояние до 40 км, и украинские силы использовали это оружие "с большим успехом".

На каких условиях США готовы увеличить поставки HIMARS

The Washington Post напоминает, что заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль 1 июня заявил, что Соединенные Штаты могут предоставить украинцам дополнительные HIMARS. Но сначала американцы хотят получить больше информации о том, насколько эти РСЗО полезны в боях в Украине и как их используют ВСУ.

По словам Милли, как HIMARS, так и система M270, которую предоставляют британцы, требуют серьезного обучения. Однако военные США разработали для украинских солдат ускоренную программу — отчасти потому, что им не приходится начинать с нуля.

"У украинцев очень хорошие артиллеристы. Очень хорошие артиллеристы. Они отлично владеют артиллерией, — сказал Милли. — Но они использовали системы советской эпохи, а затем перешли на другие западные системы".

Ранее в комментарии Фокусу военный эксперт Олег Жданов сообщил, что с военной базы США в Европе в Украину уже едут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Причем эта партия проходит вне рамок программы ленд-лиза, согласно которой поставки начнутся через пару недель. По мнению Жданова, если HIMARS через несколько дней окажутся в районе Северодонецка, ситуация там резко изменится в пользу ВСУ.