Американские РСЗО могут прибыть в Луганскую область через несколько дней, — военный эксперт

По словам Олега Жданова, если в Северодонецк доставят американские РСЗО, ситуация кардинально изменится в пользу ВСУ.

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Если украинская сторона заинтересована в том, чтобы удержать Северодонецк, то нельзя рассчитывать только на устойчивость пехоты, нужно пополнить силы и средства: танки, артиллерию. Об этом в комментарии Фокусу сказал военный эксперт Олег Жданов.

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"Если в Северодонецке мы продержимся еще неделю, то придет дополнительное оружие, — отметил Жданов. — С военной базы США в Европе уже едут в Украину реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. И это до начала реализации программы ленд-лиза, согласно которой поставки начнутся через пару недель. Если HIMARS через несколько дней окажутся в районе Северодонецка, то ситуация будет резко меняется в нашу пользу. Сейчас известно, что США дают четыре", — сказал в комментарии Фокусу Олег Жданов, военный эксперт.

Еще три ракетные системы американского производства M270 MLRS обещает поставить Украине Великобритания.

"И тогда мы можем сломать прогноз британской разведки. Северодонецк можно удерживать за счет этих реактивных систем, используя их дальность до 80 километров. С помощью этих систем мы начнем громить поставки россиян. Тогда натиск российских войск может ослабнуть, а у нас будут дополнительные силы, чтобы удерживать город", — уточняет военный эксперт.

Какая сейчас обстановка в Северодонецке

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 8 июня сообщил, что самые ожесточенные бои сейчас идут в Северодонецке. Украинские военные не собираются "сдавать" город, однако могут отойти на более укрепленные позиции из-за интенсивных обстрелов российских оккупантов.

Сейчас российским войскам поставлена главная задача — захватить Северодонецк и перерезать трассу "Лисичанск-Бахмут". Оккупанты бросили все резервы — и технику, и людей, — чтобы захватить областной центр и "дорогу жизни" до 10 июня.

Ранее в комментарии Фокусу военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что перед украинской армией в Северодонецке стоят три главных задания. Украинским силам необходимо укрепиться на всех возможных позициях, предотвратить окружение города и не потерять контроль над трассой Лисичанск-Бахмут.