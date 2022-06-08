Военный эксперт рассказал о трех заданиях украинской армии в Северодонецке

По словам Александра Мусиенко, украинская армия должна укрепиться на всех возможных позициях, предотвратить окружение города и не потерять контроль над трассой Лисичанск-Бахмут.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В настоящее время у украинской армии в Луганской области существует три основных задания. Об этом в комментарии Фокусу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В Северодонецке Луганской области продолжаются тяжелые уличные бои. По прогнозам британской разведки, украинская армия должна была отступить, но в результате нескольких успешных контратак сумела остановить продвижение российских сил в городе.

В связи с этим перед ВСУ стоит три главных задачи, считает Мусиенко.

"Во-первых, укрепиться на тех позициях, где они могут. Скорее всего, в промзоне завода "Азот", и оттуда, ожидая резервы, которые все время подходят, стараются выходить в контратакующие рейды с целью нанести как можно больших потерь противнику", — сказал военный эксперт.

Во-вторых, удержать фланги на север и юг от Северодонецка, чтобы предотвратить окружение города.

"В-третьих, не дать прекратить логистическое обеспечение украинских сил, то есть не потерять контроль над трассой Лисичанск-Бахмут, по которой идет снабжение украинских военных и до недавнего времени шла эвакуация гражданских", — уточнил он.

Более подробно о ситуации в Луганской области Фокус рассказывал в статье "Бои, как в Сталинграде. Особенности обороны Северодонецка и три задачи ВСУ".

Ранее Фокус писал, что в бомбоубежищах "Азота" в Северодонецке находятся сотни людей. При этом в городе остается не более десяти тысяч жителей. Часть выехала на подконтрольные правительству Украины территории, другая – в оккупацию или же Россию.

Напомним, ВСУ могут отойти от Северодонецка, РФ бросила все силы для его захвата до 10 июня.