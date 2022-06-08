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Военный Фокус Российско-украинская война

Военный эксперт рассказал о трех заданиях украинской армии в Северодонецке

Татьяна Катриченко
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украинские военные, всу
Фото: Минобороны Украины | Украинские военные в Северодонецке должны укрепиться на всех возможных позициях.

По словам Александра Мусиенко, украинская армия должна укрепиться на всех возможных позициях, предотвратить окружение города и не потерять контроль над трассой Лисичанск-Бахмут.

В настоящее время у украинской армии в Луганской области существует три основных задания. Об этом в комментарии Фокусу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В Северодонецке Луганской области продолжаются тяжелые уличные бои. По прогнозам британской разведки, украинская армия должна была отступить, но в результате нескольких успешных контратак сумела остановить продвижение российских сил в городе.

В связи с этим перед ВСУ стоит три главных задачи, считает Мусиенко.

"Во-первых, укрепиться на тех позициях, где они могут. Скорее всего, в промзоне завода "Азот", и оттуда, ожидая резервы, которые все время подходят, стараются выходить в контратакующие рейды с целью нанести как можно больших потерь противнику", — сказал военный эксперт.

Во-вторых, удержать фланги на север и юг от Северодонецка, чтобы предотвратить окружение города.

"В-третьих, не дать прекратить логистическое обеспечение украинских сил, то есть не потерять контроль над трассой Лисичанск-Бахмут, по которой идет снабжение украинских военных и до недавнего времени шла эвакуация гражданских", — уточнил он.

Более подробно о ситуации в Луганской области Фокус рассказывал в статье "Бои, как в Сталинграде. Особенности обороны Северодонецка и три задачи ВСУ".

Ранее Фокус писал, что в бомбоубежищах "Азота" в Северодонецке находятся сотни людей. При этом в городе остается не более десяти тысяч жителей. Часть выехала на подконтрольные правительству Украины территории, другая – в оккупацию или же Россию.

Напомним, ВСУ могут отойти от Северодонецка, РФ бросила все силы для его захвата до 10 июня.