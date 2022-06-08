ВСУ могут отойти от Северодонецка, РФ бросила все силы для его захвата до 10 июня — Гайдай

Глава ОВА спрогнозировал, что в ближайшее время ожидается увеличение обстрелов и бомбардировок городов Луганской области, масштабное наступление на Попаснянском и Северодонецком направлениях, также ВС РФ попытаются форсировать Северский Донец.

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал об обстановке на линии фронта в Луганской области. По его словам, самые ожесточенные бои идут в городе Северодонецк. Украинские военные не собираются "сдавать" город, однако могут отойти на более укрепленные позиции из-за интенсивных обстрелов российских оккупантов. Об этом Гайдай рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

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"Даже если нашим военным прийдется отойти на более укрепленные позиции, потому что какое-то время все постоянно обстреливается, то это не будет означать, что кто-то сдает город… На сегодняшний день бои продолжаются в городе, все что есть у российской армии: минометы, артиллерия, танки, авиаудары — все сейчас туда летит", — сказал он.

Что с трассой "Лисичанск-Бахмут"

По словам Гайдая, стратегическое задание российской армии — установить контроль над жизненно важной трассой "Лисичанск-Бахмут". Сейчас оккупанты не контролируют ее, но регулярно обстреливают. Ее сейчас не используют для передвижения, а доставку гуманитарных грузов и эвакуацию людей проводят через другие пути.

Что будут делать ВС РФ в ближайшее время

Главная задача российских войск сейчас — захватить Северодонецк и перерезать трассу "Лисичанск-Бахмут" полностью. Оккупанты бросили все резервы — и технику, и людей, чтобы захватить Северодонецк и "дорогу жизни" до 10 июня.

Глава Луганской ОВА заявил, что в ближайшее время ожидается увеличение "в разы" обстрелов и бомбардировок Северодонецка и Лисичанска, масштабное наступление армии России на Северодонецком и Попаснянском направлениях. Кроме того, Гайдай прогнозирует что оккупанты попытаются форсировать реку Северский Донец, чтобы организовать плацдарм для дальнейшего наступления.

Напомним, 8 июня Генштаб в утренней сводке сообщал, что российские войска безуспешно продолжают штурм Северодонецка. По данным ведомства, за сутки украинские военные отбили 11 атак на Донбассе.

6 июня украинский военный рассказал, что подразделениям ВСУ в Северодонецке приходится постоянно маневрировать, а бои за город напоминают компьютерный шутер "Контрстрайк".