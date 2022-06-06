"Страшный Контрстрайк": командир батальона НГУ рассказал о боях за Северодонецк

По словам капитана Петра Кузика, бои ведутся за каждый дом города, а командование ВС РФ не жалеет личный состав, отправляя в наступление "пушечное мясо".

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Подразделениям украинской армии в Северодонецке приходится постоянно маневрировать, а бои за прифронтовой город напоминают компьютерный шутер "Контрстрайк". Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал командир батальона Национальной гвардии Петр Кузик.

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По его словам, ВС РФ имеют преимущество в ствольной артиллерии и количестве танков, из которых постоянно обстреливают жилые дома и позиции украинской армии в Северодонецк.

Петр Кузик отметил, что нашим военнослужащим постоянно приходится маневрировать, поскольку в прифронтовом городе продолжаются ожесточенные уличные бои. Командир батальона НГУ также признал, что подразделения украинской армии пытались осуществлять контрнаступление, но на некоторых направлениях эта операция не дала ожидаемых результатов.

"Некоторые подразделения вынуждены были на квартал отойти, некоторые подразделения удержали позиции, в том числе и наш. Но это все в очень тяжелых условиях, очень страшно, но напоминает "Контрстрайк" (компьютерный онлайн-шутер — ред.) Стратегически с нашей стороны мы ждем усиления, особенно закрыть проблему в артиллерии", — продолжил Кузик и добавил, что командование ВС РФ не жалеет личный состав, отправляя в наступление на позиции нашей армии "пушечное мясо".

Капитан Нацгвардии удивляется тому, что украинские военнослужащие уничтожают российскую пехоту, а Россия, несмотря на большие потери, оперативно подтягивает свои резервы. По словам Кузика, ситуация в Северодонецке меняется несколько раз в день, а бои идут за каждый дом прифронтового города.

"Иногда в какой-то день мы можем продвинуться на квартал, в какой-то день нас могут отбросить на квартал. Так постоянно продолжается и так будет продолжаться. Если наша сторона заинтересована его удержать — кроме того, чтобы рассчитывать на устойчивость пехоты, нужно еще сюда достаточно сил и средств — танки, артиллерия", — подытожил военнослужащий в интервью "Радио Свобода".

Напомним, ранее Луганская ОВА сообщала об ухудшении ситуации в Северодонецке. По словам Сергея Гайдая, подразделениям ВСУ после контрнаступления пришлось отступить на прежние позиции.

Журналист Юрий Бутусов, в свою очередь, опроверг информацию Луганской ОВА об освобождении 50% Северодонецка.