"Страшний Контрстрайк": командир батальйону НГУ розповів про бої за Сєвєродонецьк

За словами капітана Петра Кузика, бої ведуться за кожен будинок міста, а командування ЗС РФ не шкодує особовий склад, відправляючи у наступ "гарматне м'ясо".

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Підрозділам української армії в Сєвєродонецьку доводиться постійно маневрувати, а бої за прифронтове місто нагадують комп'ютерний шутер "Контрстрайк". Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів командир батальйону Національної гвардії Петро Кузик.

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За його словами, ЗС РФ мають перевагу у ствольній артилерії та кількості танків, з яких постійно обстрілюють житлові будинки та позиції української армії в Сєвєродонецьку.

Петро Кузик зазначив, що нашим військовослужбовцям постійно доводиться маневрувати, оскільки у прифронтовому місті тривають запеклі вуличні бої. Командир батальйону НГУ також визнав, що підрозділи української армії намагалися здійснювати контрнаступ, але на деяких напрямках ця операція не дала очікуваних результатів.

"Деякі підрозділи змушені були на квартал відійти, деякі підрозділи утримали позиції, зокрема і наш. Але це все в дуже важких умовах, дуже страшно, але нагадує "Контрстрайк" (комп'ютерний онлайн-шутер — ред.). Стратегічно з нашого боку ми чекаємо на посилення, особливо закрити проблему в артилерії", — продовжив Кузик і додав, що командування ЗС РФ не шкодує особовий склад, відправляючи в наступ на позиції нашої армії "гарматне м'ясо".

Капітан Нацгвардії дивується, що українські військовослужбовці знищують російську піхоту, а Росія, попри великі втрати, оперативно підтягує свої резерви. За словами Кузика, ситуація у Сєвєродонецьку змінюється кілька разів на день, а бої йдуть за кожен будинок прифронтового міста.

"Іноді в якийсь день ми можемо просунутися на квартал, в якийсь день нас можуть відкинути на квартал. Так постійно триває і триватиме. Якщо наша сторона зацікавлена його утримати — крім того, щоб розраховувати на стійкість піхоти, треба ще сюди достатньо сил і засобів — танків, артилерії", — підсумував військовослужбовець в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Нагадаємо, раніше Луганська ОВА повідомляла про погіршення ситуації у Сєвєродонецьку. За словами Сергія Гайдая, підрозділам ЗСУ після контрнаступу довелося відступити на колишні позиції.

Журналіст Юрій Бутусов, зі свого боку, спростував інформацію Луганської ОВА про звільнення 50% Сєвєродонецька.