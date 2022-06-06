Інформація про звільнення 50% Сєвєродонецька неправдива, — Юрій Бутусов

За словами журналіста, зараз українські війська обороняють промзону міста та прилеглий до неї квартал.

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Військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив, що офіційні особи дають українцям неправдиву інформацію про становище у Сєвєродонецьку. Він наголосив, що останнім часом часто буває у Сєвєродонецьку та околицях і його дивують "неадекватні заяви деяких керівників щодо оперативної ситуації".

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"У день візиту президента Зеленського до Луганської області (про цей візит стало відомо вночі, 6 червня) голова Військової адміністрації (Сергій) Гайдай заявив про наступ та звільнення 50% міста, — зазначив Бутусов. — На жаль, ця інформація не відповідає дійсності".

За словами журналіста, українці утримують позиції у складній ситуації, два дні тому окупанти вийшли на околицю міста, зараз українські війська обороняють промзону Сєвєродонецька та прилеглий до неї квартал.

Юрій Бутусов наголосив, що суспільство має отримувати наближену до реальності інформацію, інакше виникає ризик, що під оптимістичні вигадки підганятимуть солдатів і прийматимуть рішення, які теж не відповідають реальній ситуації.

Вранці, 6 червня, Сергій Гайдай повідомив, що ситуація у Сєвєродонецьку погіршилася, проте українські сили продовжують контролювати промзону міста.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що, попри те, що на захоплення Сєвєродонецька російське командування залишило більшу частину своїх військових сил, ЗСУ відбили великі райони міста. За минулі дві доби українські сили провели успішний наступ, відтіснивши російських окупантів на схід. Разом з тим українці успішно використовують ситуацію, що склалося: поки ворог сконцентрований на Сєвєродонецьку, ЗСУ просуваються на інших ділянках фронту.

5 червня британська розвідка також повідомила, що за добу ЗСУ вдалися контратаки в Сєвєродонецьку. На думку аналітиків розвідки, це, найімовірніше, звело нанівець оперативний імпульс російського угруповання, отриманого внаслідок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності.

У той же день голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що командувач ЗС РФ генерал Дворніков поставив завдання перед окупантами захопити Сєвєродонецьк, або перекрити життєво важливу дорогу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня.