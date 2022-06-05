Війська РФ мають до 10 червня захопити Сєвєродонецьк або "дорогу життя", — Гайдай

За словами голови ОВА, генерал Дворніков вимагає найближчими днями або захопити Сєвєродонецьк, або перекрити життєво важливу дорогу від Лисичанська до Бахмута. Термін — до 10 червня.

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Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що перед російською армією стоїть завдання до 10 червня повністю захопити Сєвєродонецьк або трасу Лисичанськ — Бахмут. Про це повідомляється у Telegram-каналі глави ОВА.

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За словами Гайдая, зараз Сєвєродонецьк умовно поділено надвоє — при тому, що ще нещодавно російська війська контролювали приблизно 70% території міста. Однак ЗСУ зуміли відтіснити загарбників. Проте кількість обстрілів зросла, й утримувати місто ЗСУ непросто.

"ЗС РФ кидають усі сили, щоб виконати завдання, поставлене генералом Дворніковим — захопити місто або дорогу життя"", — зазначив Гайдай, наголосивши, що росіяни зазнають значних втрат у Сєвєродонецьку, і що 8 російських військових було взято в полон.

Керівник області також зазначив, що окупанти продовжують пограбування Луганщини. З навчальних закладів, підприємств, а також лікарень зникає дороге обладнання, а з квартир місцевих жителів — пральні машини.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ проводять контратаки в Сєвєродонецьку, а російське військове керівництво повторює перевірену в Сирії тактику зачистки міста за допомогою проксі-військ — цього разу з мобілізованих мешканців Донбасу.

Нагадаємо, що, за даними розвідки, Путін ухвалив рішення про початок війни ще в січні 2022 року. Політик Андрій Іларіонов говорить про наявні документи однієї з бригад морської піхоти ЗС РФ, у яких зазначено цю дату.