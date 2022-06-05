Путін вирішив розпочати війну ще 18 січня 2022 року, — експерт

Політик Андрій Ілларіонов на підтвердження своїх слів посилається на документи однієї з бригад морської піхоти російських частин, у яких зазначено цю дату.

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Указ про початок масштабного вторгнення російських військ до України президент РФ Володимир Путін підписав 18 січня 2022 року. Про це економіст і політик Андрій Ілларіонов заявив в інтерв'ю журналістці Юлії Латиніній, пославшись на дані української розвідки. Відео опубліковано на YouTube-каналі Латиніна.

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Коли Путін вирішив розпочати війну?

"Якщо ставити питання про те, коли він ухвалив це рішення, то ми зараз знаємо точно відповідь на це питання завдяки українській розвідці, яка оприлюднила ці дані. Це рішення, цю директиву Володимир Путін підписав 18 січня 2022 року", — заявив Ілларіонов.

На підтвердження своїх слів Ілларіонов посилається на документи однієї з бригад морської піхоти російських частин.

"Зокрема, ця бригада морської піхоти отримала директиву, можливо саме рішення було прийняте Путіним навіть трохи раніше, але принаймні документи, які вони отримали, датуються 18.01.2022", — сказав експерт.

Ілларіонов також посилається на слова шефа ЦРУ Вільяма Бернса, у якого під час поїздки до Москви 2-3 листопада 2021 року не склалося враження, що Путін вже остаточно прийняв рішення про напад на Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що начальник ГУР України Кирило Буданов стверджує, що українське суспільство наперед готували до війни. За його словами, розвідці відома і точна дата, коли було ухвалено рішення про початок вторгнення. Путін, пояснив Буданов, вирішив розпочати бойові дії близько третьої години дня 23 лютого, а до обіду ще були деякі коливання.

На думку Буданова, до кінця поточного року ЗСУ мають зайти на територію Криму. Згідно з його прогнозом, у серпні ЗСУ зможуть внести перелом у перебіг війни, а активна фаза боїв закінчиться вже до кінця року.