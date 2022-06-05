Путин решил начать войну еще 18 января 2022 года, — эксперт

Политик Андрей Илларионов в подтверждение своих слов ссылается на документы одной из бригад морской пехоты российских частей, в которых указана эта дата.

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Указ о начале масштабного вторжения российских войск в Украину президент РФ Владимир Путин подписал 18 января 2022 года. Об этом экономист и политик Андрей Илларионов заявил в интервью журналистке Юлии Латыниной, сославшись на данные украинской разведки. Видео опубликовано на YouTube-канале Латыниной.

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Когда Путин решил начать войну?

"Если ставить вопрос о том, когда он принял это решение, то мы сейчас знаем точно ответ на этот вопрос благодаря украинской разведке, которая обнародовала эти данные. Это решение, эту директиву Владимир Путин подписал 18 января 2022 года", — заявил Илларионов.

В подтверждение своих слов Илларионов ссылается на документы одной из бригад морской пехоты российских частей.

"В частности, эта бригада морской пехоты получила директиву, может быть само решение было принято Путиным даже чуть раньше, но по крайне мере документы, которые они получили, датируются 18.01.2022", — сказал эксперт.

Илларионов также ссылается на слова шефа ЦРУ Уильяма Бернса, у которого во время поездки в Москву 2-3 ноября 2021 года не сложилось впечатление о том, что Путин уже окончательно принял решение о нападении на Украину.

Ранее Фокус сообщал, что начальник ГУР Украины Кирилл Буданов утверждает, что украинское общество заранее готовили к войне. По его словам, разведке известна и точная дата, когда было принято решение о начале вторжения. Путин, объяснил Буданов, решил начать боевые действия около трех часов дня 23 февраля, а до обеда еще были некоторые колебания.

По мнению Буданова, до конца текущего года ВСУ должны зайти на территорию Крыма. Согласно его прогнозу, в августе ВСУ смогут внести перелом в ход войны, а активная фаза боев закончится уже к концу года.