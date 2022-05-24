До конца года украинские войска должны зайти на территорию Крыма, — Буданов

По словам главы украинской разведки, в августе в войне наступит переломный момент, а уже к концу года закончится активная фаза боевых действий — "когда из рук в руки переходят целые населенные пункты".

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В августе в войне наступит перелом, а к концу года завершится активная фаза боевых действий. К этому моменту украинские войска должны если не освободить Крым, то, как минимум, зайти на территорию полуострова. Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью "Украинской правде".

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Переломный момент в войне наступит к концу лета, когда украинская армия в достаточном количестве получит оружие, которое ей необходимо. Как подчеркивает Буданов, сейчас ВСУ катастрофически не хватает тяжелого вооружения. Но в течение ближайших месяцев поставки из других стран дойдут до украинской армии, и военнослужащие начнут активно его использовать.

"Вы должны понимать, что с момента объявления о поставках вооружения есть следующие этапы. Первое — это поступление вооружения в страну, второе — обучение, и только на третьем этапе – начало его использования. Это все занимает определенный промежуток времени", — прокомментировал глава ГУР. По его словам, до августа вооружения, необходимого украинской армии, в достаточном количестве еще не будет, но когда это произойдет, в войне наступит перелом.

Активная фаза закончится к концу года

Кирилл Буданов уверен, что активная фаза войны завершится до конца года.

"Это баталии приблизительно того уровня, которые происходят сейчас, когда из рук в руки переходят целые населенные пункты. Вот эта активная фаза должна значительно сократится до конца года. Она сведется практически к нулю", — уточнил он.

Как считает глава ГУР, у России есть ресурсы для ведения полномасштабной войны в течение года, но не дольше.

Также, по его словам, до конца года украинские войска, как минимум, уже должны зайти на территорию полуострова.

Ранее Буданов рассказывал, что после вторжения ВС РФ в Украину на Путина осуществили покушение. Его организовали представители Кавказа, а российские СМИ не предавали огласке этот инцидент.

Также глава украинской разведки говорил, что Путин болен раком, а в РФ началось свержение действующей власти.