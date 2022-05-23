На Путина осуществили покушение после вторжения ВС РФ в Украину, — военная разведка

По словам начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, покушение на Путина организовали представители Кавказа, а российские СМИ не предавали огласке этот инцидент.

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После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину на российского президента Владимира Путина было осуществлено покушение. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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По его словам, последнее покушение на Владимира Путина было осуществлено по "кавказской линии", но российские СМИ не предавали огласке этот инцидент.

Начальник военной разведки Украины утверждает, что президента РФ пытались ликвидировать два месяца назад — после начала полномасштабного вторжения ВС России в Украину.

"Было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно 2 месяца назад было", — подчеркнул Кирилл Буданов в общении с журналистами и вновь добавил, что покушение на Владимира Путина "представителями Кавказа" было неудачным, а в информпространстве об этом не было никаой информации.

[ + – ] Представители Кавказа организовали покушение на Путина, - Буданов

Напомним, в конце марта военная разведка Минобороны сообщала, что российские олигархи готовят покушение на Путина. По данным ГУР МОУ, бизнесмены хотят либо повлиять на главу Кремля, либо устранить его из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

Также сообщалось, что в начале полномасштабной войны российские силовики готовили несколько покушений на Владимира Зеленского. Как утверждало издание The Times, спецназ Чечни и ЧВК "Вагнер" получили список из 24 человек, которых необходимо было ликвидировать, а в перечне был президент Украины, мэр Киева Виталий Кличко и премьер-министр Денис Шмыгаль.