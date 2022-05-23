На Путіна здійснили замах після вторгнення ЗС РФ в Україну, — військова розвідка

За словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, замах на Путіна організували представники Кавказу, а російські ЗМІ не розголошували цей інцидент.

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Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну на російського президента Володимира Путіна було здійснено замах. Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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За його словами, останній замах на Володимира Путіна було здійснено за "кавказькою лінією", але російські ЗМІ не розголошували цей інцидент.

Начальник військової розвідки України стверджує, що президента РФ намагалися ліквідувати два місяці тому після початку повномасштабного вторгнення ЗС Росії в Україну.

"Був навіть замах по лінії, як кажуть, представників Кавказу не так давно. Це не публічна інформація. Абсолютно невдалий замах, проте він реально був... Це приблизно 2 місяці тому було", — підкреслив Кирило Буданов у спілкуванні із журналістами та знову додав, що замах на Володимира Путіна "представниками Кавказу" був невдалим, а в інформпросторі про це не було жодної інформації.

[ + – ] Представники Кавказу організували замах на Путіна, — Буданов

Нагадаємо, наприкінці березня військова розвідка Міноборони повідомляла, що російські олігархи готують замах на Путіна. За даними ГУР МОУ, бізнесмени хочуть або вплинути на главу Кремля, або усунути його через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

Також повідомлялося, що на початку повномасштабної війни російські силовики готували кілька замахів на Володимира Зеленського. Як стверджувало видання The Times, спецназ Чечні та ПВК "Вагнер" отримали список із 24 осіб, яких необхідно було ліквідувати, а в переліку був президент України, мер Києва Віталій Кличко та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.