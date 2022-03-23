Владимира Путина готовятся устранить его собственные олигархи, — ГУР

По информации украинской разведки, личная встреча с Путиным для многих представителей российских деловых кругов стала невозможной из-за самоизоляции диктатора.

Российские олигархи хотят повлиять на Владимира Путина, либо устранить его, поскольку несут огромные убытки от продолжающейся российско-украинской войны. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Казахский миллиардер Александр Машкевич и российский олигарх Петр Авен встретились в Москве, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Авен рассказал о раздражении, которое накопилось у российских олигархов в отношении политики Путина.

Международные санкции, введенные против России и ряда российских предпринимателей, больно ударили по миллиардерам этой страны.

Российский крупный бизнес сейчас активно ищет способы повлиять на Путина, а также на его ближайшее окружение из силового блока в правительстве. Встреча с российским президентом до сих пор не произошла, поскольку Путин, по сути дела, находится в изоляции, и не контактирует практически ни с кем.

В том числе, Путин не разговаривает с теми из олигархов, которых считает неблагонадежными. Поэтому отдельные российские миллиардеры начали переговоры о физической ликвидации Владимира Путина.

Петр Авен занимает 30-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, его состояние в 2021 году составляло $5,3 млрд.

Состояние Александра Машкевича по данным Forbes — полтора миллиарда долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Путин приказал перевести расчеты за поставку газа с евро в рубли. Также российский диктатор готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма.