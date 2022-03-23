Путин готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма - разведка

По словам украинской разведки, российские оккупанты хотят остановить поток беглецов с Крыма. Первыми начали возвращаться в РФ семьи офицеров и оккупационной власти Севастополя.

Российские власти будут блокировать выезд россиян из Крыма. Об этом 23 марта сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По подтвержденной информации ведомства, силами Росгвардии готовится блокировка движения по Крымскому мосту в сторону России. Кроме того, оккупационные власти ограничат движение паромной переправой и авиасообщение с Крымом.

Как сообщает украинская разведка, формальной причиной будет "борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных террористических атак". Таким образом, власти РФ хотят отреагировать на паническое население среди россиян, которые начиная с 2014 года незаконно переселились в украинский Крым, и остановить поток беглецов с полуострова.

После вторжение российских войск на территорию Украины наблюдается отток россиян из оккупированного Крыма. По данным Минобороны, в первых рядах беглецов — семьи российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной власти Севастополя. Эти россияне в срочном порядке продают крымскую недвижимость, изменяют регистрацию и выводят бизнес.

По словам управления разведки, таким способом Путин фактически удерживает как заложников 600 тысяч россиян на территории Крыма. Уже сейчас эти люди начинают понимать неуверенность своего правового статуса.

22 марта пресс-секретарь Путина заявил, что Россия может применить ядерное оружие. Песков также обозначил, что война "идет строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами".

В Пентагоне считают, что ВСУ способны вернуть свои территории. По словам американского чиновника, украинская оборона "находчива" и проворна".