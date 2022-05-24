До кінця року українські війська мають зайти на територію Криму, — Буданов

За словами глави української розвідки, у серпні у війні настане переломний момент, а вже до кінця року закінчиться активна фаза бойових дій — "коли з рук у руки переходять цілі населені пункти".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У серпні у війні настане перелом, а до кінця року завершиться активна фаза бойових дій. На цей момент українські війська мають якщо не звільнити Крим, то, як мінімум, зайти на територію півострова. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Переломний момент у війні настане до кінця літа, коли українська армія в достатній кількості отримає зброю, яка їй потрібна. Як наголошує Буданов, зараз ЗСУ катастрофічно не вистачає важкого озброєння. Але протягом найближчих місяців постачання з інших країн дійдуть українській армії, і військовослужбовці почнуть активно його використовувати.

"Ви повинні розуміти, що з моменту оголошення про постачання озброєння є наступні етапи. Перше — це надходження озброєння в країну, друге — навчання, і лише на третьому етапі — початок його використання. Це все займає певний проміжок часу", — прокоментував глава ГУР. За його словами, до серпня озброєння, необхідного українській армії, у достатній кількості ще не буде, але коли це станеться, у війні настане перелом.

Активна фаза закінчиться до кінця року

Кирило Буданов упевнений, що активна фаза війни завершиться до кінця року.

"Це баталії приблизно того рівня, який відбувається зараз, коли з рук в руки переходять цілі населені пункти. Ось ця активна фаза має значно скоротитися до кінця року. Вона зведеться практично до нуля", — уточнив він.

Як вважає глава ГУР, Росія має ресурси для ведення повномасштабної війни протягом року, але не довше.

Також, за його словами, до кінця року українські війська, як мінімум, мають зайти на територію півострова.

Раніше Буданов розповідав, що після вторгнення ЗС РФ в Україну на Путіна здійснили замах. Його організували представники Кавказу, а російські ЗМІ не розголошували цей інцидент.

Також глава української розвідки говорив, що Путін хворий на рак, а в РФ почалося повалення чинної влади.