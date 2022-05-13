Путін хворий на рак, а в РФ почалося повалення чинної влади, — голова ГУР МО (відео)

Під час спілкування з журналістами Кирило Буданов назвав армію РФ "ордою зі зброєю" та припустив, що переломний момент у війні може статися ближче до кінця літа.

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Президент Росії Володимир Путін хворий на рак, а в Кремлі почалися процеси повалення чинної влади. Про це в інтерв'ю британському телеканалу Sky News заявив голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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За його словами, нині президент РФ Володимир Путін перебуває у поганому психоемоційному та фізіологічному стані.

Глава військової розвідки стверджує, що у російського лідера діагностовано кілька тяжких захворювань, зокрема онкологію.

"Єдине що можу сказати — ми абсолютно підтверджуємо, що він (Володимир Путін — ред.) знаходиться не в дуже хорошому психоемоційному та фізіологічному плані. Він дуже хворий. У нього одночасно кілька серйозних захворювань, одне з яких — рак", — наголосив Буданов у спілкуванні з британським журналістом.

До того ж, як стверджує голова ГУР МОУ, перемога України у повномасштабній війні призведе до державного перевороту у країні-агресорі. Такі процеси, за словами Буданова, вже розпочалися у Кремлі та їх неможливо зупинити.

В інтерв'ю Sky News керівник розвідки Міноборони спрогнозував, що переломний момент у повномасштабній війні настане в серпні, а до кінця 2022 завершиться більшість активних бойових дій.

"В результаті ми відновимо українську владу на всіх наших територіях, які ми втратили, включаючи Донбас та Крим. Ми знаємо все про нашого ворога. Ми знаємо про їхні плани майже в той момент, коли вони будуються. Ми воюємо з Росією вісім років і можемо сказати, що ця широко розрекламована російська міць — це міф. Вона не настільки сильна. Це орда людей зі зброєю", — продовжив Буданов і додав, що тактика ЗС РФ в Україні не змінилася, проте окупанти зазнають великих втрат через опір української армії.

[ + – ] Путін хворий на рак, а переломний момент у війні настане у серпні 2022 року, — Буданов

Нагадаємо, 13 березня британський таблоїд Daily Mail у своєму матеріалі стверджував, що Володимир Путін страждає від "стероїдної люті", яка була спровокована внаслідок лікування раку. На думку журналістів, у російського президента може бути порушення мозкової діяльності через деменцію або хворобу Паркінсона.

1 квітня видання "Проект" оприлюднило розслідування, присвячене президенту РФ Володимиру Путіну. У своєму матеріалі журналісти стверджували, що у російського лідера може бути рак щитовидної залози і проблеми зі спиною.