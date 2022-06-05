Войска РФ должны до 10 июня захватить Северодонецк или "дорогу жизни", — Гайдай

По словам главы ОВА, генерал Дворников должен в ближайшие дни либо захватить Северодонецк, либо перекрыть жизненно важную дорогу от Лисичанска до Бахмута. Срок — до 10 июня.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что перед российской армией поставлена задача до 10 июня полностью захватить Северодонецк или трассу Лисичанск — Бахмут. Об этом сообщается в Telegram-канале главы ОВА.

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По словам Гайдая, сейчас Северодонецк условно разделен пополам — при том, что еще недавно российские войска контролировали около 70% территории города. Однако ВСУ сумели потеснить захватчиков. Однако количество обстрелов возросло, и удерживать город ВСУ непросто.

"ВС РФ бросают все силы, чтобы выполнить задачу, поставленную генералом Дворниковым — захватить город или дорогу жизни", — отметил Гайдай, подчеркнув, что россияне несут в Северодонецке значительные потери, и что 8 российских военных взяты в плен.

Руководитель области также отметил, что оккупанты продолжают разграбление Луганщины. Из учебных заведений, предприятий, а также из больниц исчезает дорогостоящее оборудование, а из квартир местных жителей — стиральные машины.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ проводят контратаки в Северодонецке, а российское военное руководство повторяет проверенную в Сирии тактику зачистки города с помощью прокси-войск — в этом раз из мобилизованных жителей Донбасса.

Напомним, что, по данным разведки, Путин принял решение о начале войны еще в январе 2022 года. Политик Андрей Илларионов говорит об имеющихся документах одной из бригад морской пехоты ВС РФ, в которых отмечена эта дата.