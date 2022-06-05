ЗСУ здійснюють контратаки в Сєвєродонецьку, РФ вдається до сирійської тактики, — розвідка Британії
Для зачистки міських територій росіяни залучають мобілізованих із окупованого Донбасу. Проксі-війська використовувалися для цієї мети і в Сирії.
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За останню добу ЗСУ вдалися контратаки в Сєверодонецьку, що, ймовірно, звело нанівець оперативний імпульс російського угруповання, отриманого за рахунок концентрації бойових підрозділів та вогневої потужності. Про це повідомляється у зведенні британської розвідки.
На північнодонецькому напрямку ЗС РФ задіяли мобілізованих мешканців окупованих частин Луганської та Донецької областей. У цих військовослужбовців погане оснащення та підготовка. До того ж, їм не надають достатньо важкої техніки, якщо порівнювати з регулярними підрозділами російської армії.
Піхоту з проксі-військ використовують для зачистки міст. Аналогічна тактика насамперед використовувалася Росією у Сирійській війні, де 5-й корпус сирійської армії здійснював атаки на міські райони.
Таке рішення, зважаючи на все, пояснюється тим, що командування російської армії прагне обмежити втрати, завдані ЗС РФ.
Раніше Фокус розбирався у тому, як запорізька тероборона готується до бою. Бійці ТрО прикріпили кулемети ДП-27 та "Максим" на радянський автомобіль ЛуАЗ-969.
Нагадаємо, що Олексій Резніков вважає, що війна з РФ може завершитися до кінця цього року. За його словами, наступними об'єктами для нападу можуть стати Польща, Словаччина та балтійські країни.