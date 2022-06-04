Війна з Росією може закінчитися до кінця 2022 року, — Резніков

Під час виступу на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022 глава Міноборони України уточнив, що якщо не зупинити Кремль зараз, то наступними можуть стати Польща, Словаччина та країни Балтії.

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Виступаючи як учасник Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022, який проходить у столиці Словаччини Братиславі, Олексій Резніков заявив, що згідно з його найоптимістичнішими прогнозами війну з Росією можна закінчити вже цього року, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

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"Російські військові — це не регулярна цивілізована армія, а вбивці, мародери та насильники. Це не друга армія світу, це — орки. Росія докладає всіх зусиль, щоб окупувати нашу країну повністю. Не можна поки точно сказати, коли закінчиться ця війна, але за моїми оптимістичними прогнозами її можна закінчити вже цього року", — заявив Резніков.

Міністр оборони України також нагадав, що мрією Кремля є "збір, як вони вважають "їхніх" земель. Також Резніков під час свого виступу попередив європейські країни, що якщо не залишити Росію зараз і не стримувати її в майбутньому, то вона може напасти на Польщу., Словаччину та країни Балтії.

Міністр оборони України також запропонував створити в ЄС трастовий фонд для нашої країни, який міг би бути виявом допомоги ЄС Україні.

"Є держави, наприклад Люксембург, які готові допомагати Україні. Але вони не можуть цього зробити, тому що у них немає озброєння, яке нам потрібне. Хорошим рішенням було б створити трастовий фонд у Європі, і це могло б стати наступним кроком у допомозі, яку надають нашій країні", — сказав Резніков.

За словами Резнікова, було б добре, щоб Україна стала частиною оборонної стратегії НАТО на наступні 10 років, яка прийматиметься на саміті Альянсу в Мадриді.

"Я думаю було б дуже гарною ідеєю, щоб Україна була частиною цієї стратегії, адже ми є частиною східного флангу НАТО та ЄС. Це було б виграшною ситуацією для всіх", — сказав міністр оборони України.

За словами Резнікова, допомога, яку надають західні країни, допомагає стримувати ЗС РФ. Але Україні потрібно більше зброї, щоб перейти в ефективний контрнаступ та відкинути російську армію за межі нашої країни та звільнити всі тимчасово окуповані території України.

Нагадуємо, що згідно з опитуванням жителі Болгарії, Угорщини та Словаччини не звинувачують Росію у війні проти України. Половина жителів цих країн не вважає, що РФ винна у розв'язанні цієї війни. Аналітики вважають, що ці держави залишаються ще "проросійськими".

Також Фокус писав, що російські військові можуть вбити Путіна через провал війни в Україні. ГРУ здатне ліквідувати президента Росії, але це не зупинить війну.