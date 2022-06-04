Война с Россией может закончится до конца 2022 года, — Резников

Во время выступления на Международном форуме по безопасности GLOBSEC-2022 глава Минобороны Украины уточнил, что если не остановить Кремль сейчас, то следующими могут стать Польша, Словакия и страны Балтии

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Выступая в качестве участника Международного форума по безопасности GLOBSEC-2022, который проходит в столице Словакии Братиславе, Алексей Резников заявил, что согласно его самым оптимистичным прогнозам войну с Россией можно закончить уже в этом году, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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"Российские военные – это не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники. Это не вторая армия мира, это — орки. Россия прилагает все усилия, чтобы оккупировать нашу страну полностью. Нельзя пока точно сказать, когда закончится эта война, но по моим оптимистичным прогнозам ее можно закончить уже в этом году", — заявил Резников.

Министр обороны Украины также напомнил, что мечтой Кремля является "сбор, как они считают "их" земель. Также Резников во время своего выступления предупредил европейские страны, что если не оставить Россию сейчас и не сдерживать ее в будущем, то она может напасть на Польшу, Словакию и страны Балтии.

Министр обороны Украины также предложил создать в ЕС трастовый фонд для нашей страны, который мог бы быть проявлением помощи ЕС Украине.

"Есть государства, например Люксембург, которые готовые помогать Украине. Но они не могут этого сделать, потому что у них нет вооружения, которое нам нужно. Хорошим решением было бы создать трастовый фонд в Европе, и это могло бы стать следующим шагом в предоствляемой нашей стране помощи", – сказал Резников.

По словам Резникова, было бы хорошо, чтобы Украина стала частью оборонной стратегии НАТО на следующие 10 лет, которая будет приниматься на саммите Альянса в Мадриде.

"Я думаю было бы очень хорошей идеей, чтобы Украина была частью этой стратегии, ведь мы являемся частью восточного фланга НАТО и ЕС. Это было бы выигрышной ситуацией для всех", — сказал министр обороны Украины.

По словам Резникова, помощь, которую предоставляют западные страны, помогает сдерживать ВС РФ. Но Украине нужно больше оружия, чтобы перейти в эффективное контрнаступление и отбросить российскую армию за пределы нашей страны и освободить все временно оккупированные территории Украины.

Напоминаем, что согласно опросу жители Болгарии, Венгрии и Словакии не винят Россию в войне против Украины. Половина жителей этих стран не считает, что РФ виновата в развязывании этой войны. Аналитики считают, что эти государства остаются все еще "пророссийскими".

Также Фокус писал, что российские военные могут убить Путина из-за провала войны в Украине. ГРУ способно ликвидировать президента России, но это не остановит войну.