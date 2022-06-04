Российские военные могут убить Путина из-за провала войны в Украине, — The Sun

По словам аналитика Роберта Тронтона, ГРУ способно ликвидировать президента РФ, выдав его смерть за сердечный приступ. Но приемник уже не сможет остановить войну.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские военные могут убить президента России Владимира Путина в ходе государственного переворота. Об этом пишет таблоид The Sun, ссылаясь на эксперта по изучению конфликтов Королевского колледжа Лондона Роберта Тронтона.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его мнению, российские генералы считают, что Владимир Путин стал мягче действовать по отношению к Украине, в частности отозвал войска от Киева и сосредоточился на Донбассе. Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление имеют возможности для ликвидации президента и могут пойти на такие меры, если увидят, что ВС РФ теряют позиции Донецкой и Луганской областях.

Владимиру Путину могут поставить ультиматум: уйти в отставку или умереть. Британский ученый подчеркнул, что жителей России будет несложно убедить в случайной смерти Владимира Путина, ведь властям удалось провернуть такую махинацию с генеральным секретарем СССР Леонидом Брежневым и другими коммунистическими лидерами в 1970-х годах.

"У них хватит ума сделать это. Если вы хотите совершить дворцовый переворот, вы должны делать это тихо и держать в строжайшей тайне. Вы бы заставили ГРУ сделать это, и за последние несколько недель они получили значительно большие силы. Затем вы заставляете людей говорить на телевидении, что Путину нездоровится, и тогда у вас появляется новый лидер. Кто-нибудь скажет: "У бедного Путина случился сердечный приступ из-за всего напряжения его специальной военной операции, и мы поставили такого-то и такого-то во главе", — поделился своим видением ситуации Роберт Тронтон.

Как уверяет профессор, генералы оказывают большее давление на Владимира Путина по мере того, как Россия несет катастрофические потери в Украине. ВС РФ уже потеряли около 30 тысяч военнослужащих, тысячи танков и самолетов, а также флагманский корабль Черноморского флота — ракетный крейсер "Москва". За 100 дней с начала вторжения Росия не достигла ни одной из заявленных целей, а в апреле была вынуждена вывести войска из Киевской области.

"Армия не может продолжать терять такое количество людей. Она истекает кровью. У нее заканчиваются войска, заканчиваются ракеты, заканчивается все. В армии обязательно будут проблемы с моральным духом и руководством, ведь солдаты будут спрашивать: "Почему мы это делаем", — отметил Роберт Тронтон.

Уже сейчас в вооруженных силах РФ должно быть большое количество младших офицеров и простых солдат, которые обращаются с подобными вопросами к генералам. В случае переворота, высокопоставленные российские военные могут отвести лучшие части от линии фронта и направить их на Москву. Перемещения войск обязательно зафиксируют спутники — и это будет сигналом краха Владимира Путина.

Однако Роберт Тронтон опасается такого сценария, ведь после военного переворота Россию может возглавить еще более жестокий человек, более искушенный в военном искусстве. Одними из наиболее вероятных кандидатов он назвал начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и глава ФСБ Александр Бортников.

"Русским сказали, что они воюют с нацистами, поэтому тот, кто придет к власти, не может вдруг сказать: "О, мы сдаемся. Мы уходим из Украины". Это все равно, что сказать: "Мы потерпели поражение от нацистов", и ни один лидер в России не сможет жить после такого", — сообщил аналитик.

Вполне вероятно, что новый лидер использует ядерное оружие и сотрет с лица земли какой-то украинский город, чтобы доказать серьезность своих намерений и заставить сдаться. Как считает Роберт Тронтон, это может случиться и при Владимире Путине, если сторонники жесткой позиции заставят его.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин болен раком и находится в плохом состоянии. По его словам, победа Украины в войне приведет к государственном перевороту в России, подготовка к которому уже началась.