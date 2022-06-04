Российские военные могут убить Путина из-за провала войны в Украине, — The Sun
По словам аналитика Роберта Тронтона, ГРУ способно ликвидировать президента РФ, выдав его смерть за сердечный приступ. Но приемник уже не сможет остановить войну.
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Российские военные могут убить президента России Владимира Путина в ходе государственного переворота. Об этом пишет таблоид The Sun, ссылаясь на эксперта по изучению конфликтов Королевского колледжа Лондона Роберта Тронтона.
По его мнению, российские генералы считают, что Владимир Путин стал мягче действовать по отношению к Украине, в частности отозвал войска от Киева и сосредоточился на Донбассе. Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление имеют возможности для ликвидации президента и могут пойти на такие меры, если увидят, что ВС РФ теряют позиции Донецкой и Луганской областях.
Владимиру Путину могут поставить ультиматум: уйти в отставку или умереть. Британский ученый подчеркнул, что жителей России будет несложно убедить в случайной смерти Владимира Путина, ведь властям удалось провернуть такую махинацию с генеральным секретарем СССР Леонидом Брежневым и другими коммунистическими лидерами в 1970-х годах.
"У них хватит ума сделать это. Если вы хотите совершить дворцовый переворот, вы должны делать это тихо и держать в строжайшей тайне. Вы бы заставили ГРУ сделать это, и за последние несколько недель они получили значительно большие силы. Затем вы заставляете людей говорить на телевидении, что Путину нездоровится, и тогда у вас появляется новый лидер. Кто-нибудь скажет: "У бедного Путина случился сердечный приступ из-за всего напряжения его специальной военной операции, и мы поставили такого-то и такого-то во главе", — поделился своим видением ситуации Роберт Тронтон.
Как уверяет профессор, генералы оказывают большее давление на Владимира Путина по мере того, как Россия несет катастрофические потери в Украине. ВС РФ уже потеряли около 30 тысяч военнослужащих, тысячи танков и самолетов, а также флагманский корабль Черноморского флота — ракетный крейсер "Москва". За 100 дней с начала вторжения Росия не достигла ни одной из заявленных целей, а в апреле была вынуждена вывести войска из Киевской области.
"Армия не может продолжать терять такое количество людей. Она истекает кровью. У нее заканчиваются войска, заканчиваются ракеты, заканчивается все. В армии обязательно будут проблемы с моральным духом и руководством, ведь солдаты будут спрашивать: "Почему мы это делаем", — отметил Роберт Тронтон.
Уже сейчас в вооруженных силах РФ должно быть большое количество младших офицеров и простых солдат, которые обращаются с подобными вопросами к генералам. В случае переворота, высокопоставленные российские военные могут отвести лучшие части от линии фронта и направить их на Москву. Перемещения войск обязательно зафиксируют спутники — и это будет сигналом краха Владимира Путина.
Однако Роберт Тронтон опасается такого сценария, ведь после военного переворота Россию может возглавить еще более жестокий человек, более искушенный в военном искусстве. Одними из наиболее вероятных кандидатов он назвал начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и глава ФСБ Александр Бортников.
"Русским сказали, что они воюют с нацистами, поэтому тот, кто придет к власти, не может вдруг сказать: "О, мы сдаемся. Мы уходим из Украины". Это все равно, что сказать: "Мы потерпели поражение от нацистов", и ни один лидер в России не сможет жить после такого", — сообщил аналитик.
Вполне вероятно, что новый лидер использует ядерное оружие и сотрет с лица земли какой-то украинский город, чтобы доказать серьезность своих намерений и заставить сдаться. Как считает Роберт Тронтон, это может случиться и при Владимире Путине, если сторонники жесткой позиции заставят его.
Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин болен раком и находится в плохом состоянии. По его словам, победа Украины в войне приведет к государственном перевороту в России, подготовка к которому уже началась.