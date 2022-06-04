Тачанки, козаки та вірний друг "Максимка". Запорізька тероборона готується до бою

Бійці ТрО переймають лютий історичний образ, використовуючи всі доступні засоби, щоб зупинити Росію — навіть кулемет "Максим" та радянський мініпозашляховик.

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Українські добровольці, одягнені у стилі козаків, що боролися з російською владою з 16 століття, пересуваються на радянських військових автомобілях із старовинними кулеметами часів Першої світової війни.

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Фокус переклав текст західного військового оглядача Дена Парсонса з його авторським поглядом на українських бійців ТрО із Запоріжжя.

Нещодавно в мережі з'явилися знімки та відео, на яких члени добровольчих сил територіальної оборони України в південно-східній частині Запорізької області, де зараз точаться інтенсивні бої, одягнені в традиційне козацьке вбрання, ставлять кулемети ДП-27 та "Максим" на радянський повнопривідний автомобіль ЛуАЗ -969.

Сцена з документального відеоролика українського громадського мовника "Суспільне Запоріжжя" є запаморочливим нашаруванням анахронізмів.

[ + – ] "На цій землі, крім козаків, ніхто жити не буде"

Найсучасніше, що є в кадрі, окрім військової форми бійців ТрО, — це повнопривідний ЛуАЗ-969 часів холодної війни на базі ЗАЗ-969. Такі випускав Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) з 1966 по 1971 рік у тому самому місті, яке зараз захищають бійці. У 1971 році виробництво перейняв Луцький автомобільний завод (ЛуАЗ) на північному заході України, який зараз називається збірним заводом "Богдан Моторс".

Такі автомобілі випускалися до 1992 року, коли СРСР вже розпався, тому цілком можливо, що цей ЛуАЗ вироблений після холодної війни. Модернізована модифікація під назвою ЛуАЗ-1302, зовні дуже схожа на 969, її випускали до 2002 року, хоча незграбні колісні ніші автомобіля на відео вказують на старішу модель радянського періоду.

Крихітний двомісний автомобіль — своєрідний позашляховий пікап з високим кліренсом для їзди бездоріжжям. Завдяки кліренсу під днищем та високому повітрозабірнику двигуна, розташованому під капотом, автомобіль може долати навіть струмки. Оригінальний варіант ЛуАЗа під номером 967 мав кузов, схожий на човен, що дозволяло йому плисти протягом 30 хвилин і рухатися по воді за допомогою обертання шин. Конструкція 969-х спочатку створювалася для Червоної Армії, виходячи з її потреби в невеликому, міцному автомобілі загального призначення на кшталт американського джипа часів Корейської війни. ЛуАЗ міг перевозити поранених солдатів на піддонах, які можна було завантажувати за допомогою додаткової задньої апарелі, а також транспортувати боєприпаси та буксирувати артилерію.

[ + – ] Поєднання "Максима" і ЛуАЗа технічно є певною подобою "тачанки" Фото: Суспільне Запоріжжя

На цій конкретній вантажівці ззаду встановлено кулемет M1910/41 "Максим" з рідинним охолодженням. Зброя виглядає застарілою, тому що такою є: основа конструкції належить до періоду до Першої світової війни. Різні версії цього кулемета, зокрема зі знаковим водяним охолодженням навколо ствола, виробляли в Росії, а потім у Радянському Союзі до 1945 року. Як українські, так і проросійські бойовики використовують "Максим" у конфлікті.

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По обидва боки лінії фронту вистачає недоречної, застарілої чи просто дивної зброї. У поточному конфлікті застосовують усі види застарілої вогнепальної зброї, транспорту та екіпірування, хоча сучасна зброя типу протитанкових керованих ракет та БПЛА також є невіддільною частиною війни. Як російські війська, так і Україна направляють на фронт найсучаснішу зброю, водночас озброюючи резервістів і бійців ополчення старими зразками, включаючи минулі війни.

Поєднання "Максима" і ЛуАЗа технічно є якоюсь подобою "тачанки" — цей термін спочатку застосовувався до кулеметів, встановлених на відкритих кінних візках або каретах. Оскільки більшість, якщо не вся сучасна бронетехніка, надходить на озброєння фронтових українських військ, підрозділам ТрО часто доводиться самим шукати транспорт, особливо в районах важких боїв, таких як Запоріжжя. Цей регіон, розташований на північ від окупованого Криму, останніми тижнями став метою відновленого російського наступу.

Слід зазначити, що на цьому ж відео інші українські бійці озброєні сучасними автоматами АК-74 та АК-12, протитанковими ракетами та декількома видами гранатометів (РПГ), хоча незрозуміло, чи вони є солдатами регулярної української армії. У відеоролику показано поїздку кількох бійців ТрО на ЛуАЗі на фронт, яка, за словами оповідача, є для добровольців чимось на кшталт "сафарі". В іншому місці відеоролика показаний сучасний камуфльований пікап з легким зенітним кулеметом, встановленим у кузові.

На відео український боєць пояснює привабливість застарілої зброї у сучасній війні. Ця стара конструкція надійна і відносно проста у використанні та обслуговуванні для бійців з мінімальною чи відсутньою формальною підготовкою.

[ + – ] Росіяни зазвичай використовують слово "хохол" як образу українців за етнічною ознакою Фото: Суспільне Запоріжжя

"Все дуже легко і просто, — каже він, завантажуючи патрони з традиційної "Папахи" до круглого магазину кулемета ДП-27. — Він випущений у 1941 році й досі перебуває в робочому стані. Кажуть, що техніка старих моделей у вмілих руках добре б'є ворога".

Головний убір та вуса чоловіка — ще більший анахронізм, якщо порівняти зі зброєю та вантажівкою. Він та інші учасники відеоролика збрили більшу частину голови та носять кущисті вуса, щоб нагадувати українських козаків, які жили на сході України у 16 столітті.

Козаки спочатку були етнічною групою родом із Кавказького регіону. Вони проживали в різних частинах Російської імперії та в царський період служили найманцями та прикордонниками. Козаки славилися як люті вершники та чудові воїни — схоже, саме такий образ хочуть створити сучасні українські бійці. Відтоді цей термін став свого роду загальним найменуванням для різних груп меншин, а також людей, які переймають козачий спосіб життя.

Зачіска "оселедець", або "чуб", є одним пасмом волосся, що спадає на голену чи лису голову. Стилізоване зображення козака з такою зачіскою помітно на нашивках деяких бійців ТрО. Це одночасно символ національної ідентичності та демонстрація зневаги до своїх російських ворогів. Росіяни зазвичай використовують слово "хохол" ("чубатий") як образу українців за етнічною ознакою.

[ + – ] Стилізоване зображення козака Фото: Скрін відео

Російські солдати, що наступають на Запоріжжі, зіштовхнуться з деякими з цих суворих козаків з оселедцями, сережками та густими вусами. Цей підрозділ ТрО представляє безліч груп, які вступили до лав добровольчих сил України для опору російському вторгненню, включаючи як ультраправих та ультралівих українців, так і іноземних бійців.

[ + – ] "Кожен козак любить свою землю"

Ще один із бійців на відео, літній 62-річний чоловік, пояснює мотивацію люто захищати батьківщину від озброєних до зубів іноземних загарбників.

"Кожен козак любить свою землю, — каже він. Чоловік одягнений у сучасне тактичне спорядження, але в нього поголена голова та кущисті вуса та борода у козацькому стилі. — Ніхто не тікає зі своєї землі. Нам нікуди бігти, це вони нехай біжать додому. Ми їх і там дістанемо, де б вони не були. Ми їх дістанемо навіть із-під землі".

Український козачий костюм має глибоко особистий та історичний сенс для обох сторін конфлікту. Це нагадує, як у 1944 році десантники на день "Д" розфарбовували обличчя та вибривали ірокези перед висадкою в окупованій Франції. Воїни тисячоліттями одягали стилізований одяг та прикраси, щоб вселити страх у серця ворогів.

Дід Козак підбиває підсумок розповіді про бойову етику України та наводить свої докази на користь того, щоб стояти на смерть, навіть маючи спорядження минулого століття.

"Залишиться хоча б один козак — і Україна відродиться, — каже він. — Ніхто не житиме на цій землі, крім козаків. А кожен українець — це козак".