ЗСУ проводили успішні контратаки по всій території України, — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські військові використовують увагу ЗС РФ до захоплення Сєвєродонецька для просування на інших ділянках лінії фронту.

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Збройні сили України продовжували проводити обмежені та локальні контратаки позицій російських військових на всій території України. Зокрема відбили великі райони Сєвєродонецька Луганської області, на захоплення якого Росія кинула більшу частину своїх військових сил. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Фахівці вважають, що українські військові використовують підвищену увагу ЗС РФ до окупації Сєверодонецька для контрнаступу на інших ділянках лінії фронту і ці атаки досить успішні. Також в ISW зазначають, що попри те, що російська армія продовжує перекидати техніку та війська в район Сєверодонецька та Лисичанська, за останні 48 годин ЗСУ провели успішний наступ у Сєвєродонецьку та відтіснили росіян на схід.

"Здатність українських військ успішно контратакувати у Сєвєродонецьку, пріоритетній області операцій Кремля, ще більше вказує на зниження бойової могутності російських військ в Україні", — йдеться у звіті.

Також у відомстві зазначають, що російські війська намагалися рухатися в бік Слов'янська Донецької області на південний схід від Ізюма Харківської області та на захід від Лимана Донецької області. Аналітики зазначають, що їм навряд чи вдасться досягти помітних успіхів у цьому напрямі. Це пов'язано з тим, що всі зусилля окупантів націлені на захоплення Сєвєродонецька.

Нагадаємо, 5 червня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що командувач ЗС РФ генерал Дворніков поставив завдання перед окупантами захопити Сєвєродонецьк, або перекрити життєво важливу дорогу Лисичанськ-Бахмут до 10 червня.

Дані розвідки Великобританії також вказують на те, що українські військові проводять успішні контратаки в районі Сєвєродонецька. За їхніми даними, для зачистки міських територій окупанти використовують мобілізовані з ОРДЛО.