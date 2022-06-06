ВСУ проводили успешные контратаки по всей территории Украины, — ISW

Аналитики Института изучения войны считают, что украинские военные используют внимание ВС РФ к захвату Северодонецка для продвижения на других участках линии фронта.

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Вооруженные силы Украины продолжали проводить ограниченные и локальные контратаки позиций российских военных по всей территории Украины. В том числе, отбили большие районы Северодонецка Луганской области, на захват которого Россия бросила большую часть своих военных сил. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Специалисты считают, украинские военные используют повышенное внимание ВС РФ к оккупации Северодонецка для контрнаступления на других участках линии фронта и эти атаки довольное успешные. Также в ISW отмечают, что несмотря на то, что российская армия продолжает перебрасывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, за последние 48 часов ВСУ провели успешное наступление в Северодонецке и оттеснили россиян на восток.

"Способность украинских войск успешно контратаковать в Северодонецке, приоритетной области операций Кремля, еще больше указывает на снижение боевого могущества российских войск в Украине", — сказано в отчете.

Также в ведомстве отмечают, что российские войска пытались двигаться в сторону Славянска Донецкой области на юго-восток от Изюма Харьковской области и на запад от Лимана Донецкой. Аналитики отмечают, что им вряд ли удастся достичь заметных успехов на этом направлении. Это связанно с тем, что все усилия оккупантов сейчас нацелены на захвате Северодонецка.

Напомним, 5 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что командующий ВС РФ генерал Дворников поставил задачу перед оккупантами захватить Северодонецк, либо перекрыть жизненно важную дорогу Лисичанск-Бахмут до 10 июня.

Данные разведки Великобритании также указывают на то, что украинские военные проводят успешные контратаки в районе Северодонецка. По их данным, для зачистки городских территорий оккупанты используют мобилизированных с ОРДЛО.