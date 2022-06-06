ВСУ проводили успешные контратаки по всей территории Украины, — ISW
Аналитики Института изучения войны считают, что украинские военные используют внимание ВС РФ к захвату Северодонецка для продвижения на других участках линии фронта.
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Вооруженные силы Украины продолжали проводить ограниченные и локальные контратаки позиций российских военных по всей территории Украины. В том числе, отбили большие районы Северодонецка Луганской области, на захват которого Россия бросила большую часть своих военных сил. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Специалисты считают, украинские военные используют повышенное внимание ВС РФ к оккупации Северодонецка для контрнаступления на других участках линии фронта и эти атаки довольное успешные. Также в ISW отмечают, что несмотря на то, что российская армия продолжает перебрасывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, за последние 48 часов ВСУ провели успешное наступление в Северодонецке и оттеснили россиян на восток.
"Способность украинских войск успешно контратаковать в Северодонецке, приоритетной области операций Кремля, еще больше указывает на снижение боевого могущества российских войск в Украине", — сказано в отчете.
Также в ведомстве отмечают, что российские войска пытались двигаться в сторону Славянска Донецкой области на юго-восток от Изюма Харьковской области и на запад от Лимана Донецкой. Аналитики отмечают, что им вряд ли удастся достичь заметных успехов на этом направлении. Это связанно с тем, что все усилия оккупантов сейчас нацелены на захвате Северодонецка.
Напомним, 5 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что командующий ВС РФ генерал Дворников поставил задачу перед оккупантами захватить Северодонецк, либо перекрыть жизненно важную дорогу Лисичанск-Бахмут до 10 июня.
Данные разведки Великобритании также указывают на то, что украинские военные проводят успешные контратаки в районе Северодонецка. По их данным, для зачистки городских территорий оккупанты используют мобилизированных с ОРДЛО.