ЗСУ можуть відійти від Сєвєродонецька, РФ кинула всі сили для його захоплення до 10 червня — Гайдай

Глава ОВА спрогнозував, що найближчим часом очікується збільшення обстрілів та бомбардувань міст Луганської області, масштабний наступ на Попаснянському та Сєвєродонецькому напрямках, також ЗС РФ спробують форсувати Сіверський Донець.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів про ситуацію на лінії фронту у Луганській області. За його словами, найзапекліші бої йдуть у місті Сєвєродонецьк. Українські військові не збираються "здавати" місто, проте можуть відійти на більш укріплені позиції через інтенсивні обстріли російських окупантів. Про це Гайдай розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

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"Навіть якщо нашим військовим доведеться відійти на більш укріплені позиції, бо якийсь час постійно все обстрілюється, то це не означатиме, що хтось здає місто... На сьогодні бої продовжуються в місті, все що є у російської армії: міномети, артилерія, танки, авіаудари — все зараз туди летить", — сказав він.

Що з трасою "Лисичанськ-Бахмут"

За словами Гайдая, стратегічне завдання російської армії — встановити контроль за життєво важливою трасою "Лисичанськ-Бахмут". Наразі окупанти не контролюють її, але регулярно обстрілюють. Її зараз не використовують для пересування, а доставку гуманітарних вантажів та евакуацію людей проводять через інші шляхи.

Що робитимуть ЗС РФ найближчим часом

Головне завдання російських військ зараз — захопити Сєвєродонецьк і перерізати трасу "Лисичанськ-Бахмут" повністю. Окупанти кинули всі резерви — і техніку, і людей, щоб захопити Сєвєродонецьк і "дорогу життя" до 10 червня.

Глава Луганської ОВА заявив, що найближчим часом очікується збільшення "в рази" обстрілів та бомбардувань Сєвєродонецька та Лисичанська, масштабний наступ армії Росії на Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Крім того, Гайдай прогнозує, що окупанти спробують форсувати річку Сіверський Донець, щоб організувати плацдарм для подальшого наступу.

Нагадаємо, 8 червня Генштаб у ранковому зведенні повідомляв, що російські війська безуспішно продовжують штурм Сєвєродонецька. За даними відомства, за добу українські військові відбили 11 атак на Донбасі.

6 червня український військовий розповів, що підрозділам ЗСУ у Сєвєродонецьку доводиться постійно маневрувати, а бої за місто нагадують комп'ютерний шутер "Контрстрайк".