Еліта ЗС РФ відмовляється воювати на Донбасі та повертається на територію Росії, — Генштаб

Протягом минулої доби, за даними командування, українська армія на Сході відбила 11 атак та знищила 23 одиниці ворожої техніки.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

ЗС РФ безрезультатно продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, а підрозділи двох елітних дивізій російської армії відмовляються далі воювати й повертаються на територію країни-агресора. Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За даними командування, на Волинському та Поліському напрямках до 11 червня відпрацьовуватимуть питання створення ударних угруповань та перевірятимуть готовність транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

На Сіверському напрямку ЗС РФ проводять демонстраційні дії з метою відвернення уваги української армії, а на Харківському загарбники мінують місцевість та намагаються утриматися на своїх позиціях.

На Слов'янському напрямку окупанти здійснюють штурмові дії для покращення свого тактичного положення та обладнують вогневі точки в районі Ізюма з метою недопущення контрнаступу ЗСУ. На Лиманському напрямі ЗС РФ здійснили розвідку боєм біля Райгородка, але змушені були відступити.

Крім цього, окупанти продовжують безрезультатно штурмувати Сєвєродонецьк, а в місті не припиняються запеклі бойові дії. Ворог також здійснював наступ біля Тошківки та Устинівки, але успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ЗС РФ збільшують інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. З мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ ворог відкривав вогонь по Покровському, Берестовому, Золотому-4, Врубівці, Майському, Яківні та Доломітному. Російські вертольоти Ка-52 завдавали авіаудари в районі Відродження, Покровського та Яковлівки.

Також не припиняються обстріли на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, де окупанти намагаються не допустити перекидання резервів ЗСУ на цю ділянку фронту. Протягом минулої доби під вогнем опинилися населені пункти Торецьк, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Першотравневе, Мар'їнка та Дослідне. Крім цього, ЗС РФ здійснили ракетний удар по Кураховому, а вогонь з авіації відкривали по Нью-Йорку.

На Південнобузькому напрямку, за даними Генштабу, російські війська з артилерії обстрілювали Миколаїв, Долину, Таврійське, Кульбабине, Білу Криницю, Трудолюбівку, Благодатне, Луч та Тополине.

Протягом минулої доби на Сході України підрозділи ЗСУ відбили 11 ворожих атак, під час яких знищено:

3 танки;

5 артилерійських систем;

2 бойові броньовані машини;

13 одиниць автомобільної техніки;

3 склади з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони, зі свого боку, за день збили два російські безпілотники "Орлан-10". За даними Генштабу ЗСУ, особовий склад окупаційних військ деморалізований через безуспішні спроби наступу на позиції ЗСУ, через що еліта ЗС РФ відмовляється брати участь у бойових діях.

"У підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовилися від подальшої участі в бойових діях, повертають із Луганської області на територію РФ", — додали в Генеральному штабі.

[ + – ] ЗС РФ продовжують безрезультатно штурмувати Сєвєродонецьк [ + – ] ЗС РФ продовжують безрезультатно штурмувати Сєвєродонецьк

Раніше розвідка Британії повідомляла, що українській армії вдалося зупинити просування ЗС РФ у районі Попасної, проте за Сєвєродонецьк тривають запеклі бої.

Також повідомляли, що Міністерство оборони РФ поінформувало про окупацію Святогірська, розташованого на півночі Донецької області.