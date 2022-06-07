У Міноборони РФ заявили про захоплення Святогірська: що відомо (відео)
РосЗМІ опублікували відео з мером міста, який заявив про нібито вбивства ЗСУ монахів та мародерство. Український Генштаб про захоплення Святогірська не повідомляв.
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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що під контроль російської армії перейшов Святогірськ. Про це повідомляє "РІА Новини".
За словами голови відомства, під час вторгнення "звільнено" Червоний Лиман (Лиман), Святогірськ та 15 інших населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Також за його словами, війська РФ знищують зразки західного озброєння, які поставляють Україні.
Пропагандистський телеканал "Зірка" опублікував відео із мером Святогірська Володимиром Бандурою. В ньому мер стверджує, що українські військові нібито вбивають монахів, мародерствують та затягують війну. Проте цілком імовірно, що він потрапив у полон чи добровільно перейшов на бік ворога.
Святогірськ розташований лише за 30 км від Слов'янська. В мережі також з'явилися кадри знищеного мосту між Святогірською лаврою та іншим берегом Сіверського Дінця. Російська сторона заявляє, що "націоналісти" спеціально знищили міст, аби ЗСУ не могли відступити.
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлень про захоплення ворогом Святогірська не було. Вказувалося, що у Слов'янському напрямі ЗС РФ зосередили свої зусилля на просуванні в районі Ізюма та Слов'янська.
"Намагаються просунутися в напрямку населених пунктів Довгенько та Долина", — зазначалося у зведенні.
Аналітик під ніком "Василь Стус" у Твіттері станом на вчорашній вечір писав, що війська РФ змогли дійти до північно-східних околиць міста. Бої йшли на околицях міста. Водночас він одразу заявив, що ЗСУ, ймовірно, доведеться звідти виходити.
У звіті Інституту вивчення війни 6 червня вказувалося, що ЗС РФ розпочали "зачистку" Святогірська, що може говорити про вуличні бої в населеному пункті.
Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ 5 червня заявляли, що РФ атакують у напрямі Святогірська.
Також Сергій Шойгу заявив, що вони відкрили дорожній коридор РФ із Кримом по материковій Україні.