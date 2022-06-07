У Міноборони РФ заявили про захоплення Святогірська: що відомо (відео)

РосЗМІ опублікували відео з мером міста, який заявив про нібито вбивства ЗСУ монахів та мародерство. Український Генштаб про захоплення Святогірська не повідомляв.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що під контроль російської армії перейшов Святогірськ. Про це повідомляє "РІА Новини".

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За словами голови відомства, під час вторгнення "звільнено" Червоний Лиман (Лиман), Святогірськ та 15 інших населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Також за його словами, війська РФ знищують зразки західного озброєння, які поставляють Україні.

Пропагандистський телеканал "Зірка" опублікував відео із мером Святогірська Володимиром Бандурою. В ньому мер стверджує, що українські військові нібито вбивають монахів, мародерствують та затягують війну. Проте цілком імовірно, що він потрапив у полон чи добровільно перейшов на бік ворога.

Святогірськ розташований лише за 30 км від Слов'янська. В мережі також з'явилися кадри знищеного мосту між Святогірською лаврою та іншим берегом Сіверського Дінця. Російська сторона заявляє, що "націоналісти" спеціально знищили міст, аби ЗСУ не могли відступити.

[ + – ] Знищений міст у Святогірську

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлень про захоплення ворогом Святогірська не було. Вказувалося, що у Слов'янському напрямі ЗС РФ зосередили свої зусилля на просуванні в районі Ізюма та Слов'янська.

"Намагаються просунутися в напрямку населених пунктів Довгенько та Долина", — зазначалося у зведенні.

[ + – ] Просування ЗС РФ за даними Генштабу ЗСУ

Аналітик під ніком "Василь Стус" у Твіттері станом на вчорашній вечір писав, що війська РФ змогли дійти до північно-східних околиць міста. Бої йшли на околицях міста. Водночас він одразу заявив, що ЗСУ, ймовірно, доведеться звідти виходити.

У звіті Інституту вивчення війни 6 червня вказувалося, що ЗС РФ розпочали "зачистку" Святогірська, що може говорити про вуличні бої в населеному пункті.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ 5 червня заявляли, що РФ атакують у напрямі Святогірська.

Також Сергій Шойгу заявив, що вони відкрили дорожній коридор РФ із Кримом по материковій Україні.