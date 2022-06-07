У Міноборони РФ заявили про відкриття дорожнього коридору з Кримом по материковій Україні

Крім автомобільного сполучення, глава Міноборони Шойгу заявив, що є всі умови для відновлення залізничного руху між РФ та окупованим півостровом.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що між окупованим Кримом та РФ відкрили дорожнє сполучення по материковій частині України. Про це повідомляє "РІА Новини".

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Як заявив глава оборонного відомства, вже відкрито автомобільне сполучення з території РФ по материковій частині України до окупованого Криму. Також, за його словами, створені умови для залізничного сполучення.

"Створено необхідні умови для відновлення залізничного руху між Росією, Донбасом, Україною та Кримом на 6 дільницях", — заявив Шойгу.

Також він додав, що відновлено безперешкодне подання води до Криму з материкової України.

Зазначимо, що без окупації півдня України Росія з'єднала український півострів зі своєю рештою через Кримський міст, що проходить через Керченську протоку.

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Нагадаємо, в росЗМІ заявили, що РФ не обговорюватиме статус Запорізької та Херсонської областей у мирній угоді.

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