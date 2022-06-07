В Минобороны РФ заявили об открытии дорожного коридора с Крымом по материковой Украине

Помимо автомобильного сообщения глава Минобороны Шойгу заявил, что есть все условия для возобновления железнодорожного движения между РФ и оккупированным полуостровом.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что между оккупированным Крымом и РФ открыли дорожное сообщение по материковой части Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".

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Как заявил глава оборонного ведомства, уже открыто автомобильное сообщение с территории РФ по материковой части Украины в оккупированный Крым. Также по его словам созданы условия для железнодорожного сообщения.

"Созданы необходимые условия для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на 6 участках", — заявил Шойгу.

Также он добавил, что возобновлена беспрепятственная подача воды в Крым с материковой Украины.

Отметим, что без оккупации юга Украины, Россия соединила украинский полуостров со своей остальной частью через Крымский мост, проходящий через Керченский пролив.

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Напомним, в росСМИ заявили, что РФ не будет обсуждать статус Запорожской и Херсонской областей в мирном соглашении.

Ранее сообщалось, что руководить ВС РФ назначили генерала Геннадия Жидко вместо Дворникова.