РФ не будет обсуждать статус Запорожской и Херсонской областей в мирном соглашении, — росСМИ

Высокопоставленный источник заявил российским журналистам, что это также касается статуса оккупированного Донбасса и Крыма.

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В будущем российско-украинском мирном соглашении Кремль не собирается обсуждать статус Запорожской и Херсонской областей, как и статус оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом заявил высокопоставленный источник российскому изданию "Известия".

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Также источник заявил "Известиям", что Россия якобы была готова прекратить войну после встречи двух делегаций на переговорах в Турции 29 марта. Источник утверждает, что Путин был готов к такому шагу, но "на Украину надавил Запад и Киев отозвал свои предложения" в мирном соглашении.

Он также заявил, что переговоры Киева и Москвы сейчас невозможны, "пока Зеленский не решит возобновить контакты на уровне переговорных групп".

Напомним, 1 июня в Кремле заявили, что "референдум" о присоединении к России Запорожской, Херсонской и на Донбассе может пройти в течение года. О таком стремлении оккупанты сообщали не раз. 31 мая глава оккупационной администрации в Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что регион станет субъектов РФ в ближайшее время.

26 мая глава боевиков "ДНР" Денис Пушилин анонсировал референдум о вхождении в состав РФ "Л/ДНР". По его словам, это произойдет после выхода армии России на административные границы Донецкой и Луганской областей.

4 июня советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил, почему Украина не ведет переговоры с Россией. По его словам, в Кремле не хотят идти на уступки, пользуясь численном преимуществом своих войск на Донбассе.