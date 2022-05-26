Пушилин анонсировал референдум о вхождении "Л/ДНР" в состав РФ (видео)

По словам главаря российских прокси, проведение "волеизъявления" будет целесообразным после выхода ВС РФ на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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Референдум о вхождении "Л/ДНР" в состав Российской Федерации могут провести после того, как ВС РФ полностью захватят территории Донецкой и Луганской областей. Об этом главарь пророссийских боевиков Денис Пушилин заявил в интервью "РИА Новости".

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По его словам, референдум о вхождении оккупированных территорий Донбасса в состав России целесообразно проводить после выхода ВС РФ на административные границы двух областей.

Более того, Денис Пушилин утверждает, что итоги фейкового волеизъявления "вполне очевидны и понятны".

"Но подходить к ним (референдумам — ред.) уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы Донецкой и Луганской народных республик", — продолжил глава "ДНР".

По словам Пушилина, оккупационные власти поэтапно обеспечат рублями временно неподконтрольные Киеву территории из-за проблем с наличностью. Главарь "ДНР" также посетовал, что наступление ВС РФ в северной части Донецкой области необходимо ускорять.

"Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас — в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением… Нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение, — ред.) по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно", — продолжил Пушилин и предупредил, что в оккупированных городах возможно промерзание водных коммуникаций.

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Напомним, что Россия начала фактическую аннексию Мариуполя, организовав выдачу российских паспортов жителям оккупированного города. По данным горсовета, документы гражданские могут получить даже без наличия "гражданства ДНР".

Также сообщалось, что ВС РФ пытаются возобновить наступление на Славянск и полностью оккупировать Лиман. Как утверждали в Генштабе ВСУ, оккупанты стараются улучшить свои позиции на Славянском направлении, обстреливая прифронтовые города из артиллерии и танков, а также установить полный контроль под районным центром на севере Донецкой области.