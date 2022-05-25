РФ начала фактическую аннексию Мариуполя, — советник мэра

По словам Петра Андрющенко, оккупанты выдают мирным жителям российские паспорта без оформления "гражданства ДНР".

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Россия осуществляет фактическую аннексию Мариуполя, выдавая российские паспорта жителям оккупированного Донбасса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

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По его словам, раздача российских паспортов в Мариуполе и других оккупированных районах Донбасса стартовала в среду, 25 мая.

Более того, как отмечает Петр Андрющенко, захватчики оформляют документы без предварительного получения "гражданства ДНР". Комментируя действия оккупационных властей, советник мэра Мариуполя заявил, что ВС РФ осуществляют фактическую аннексию портового города.

"Топ-новость о паспортах РФ для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая "ДНР" дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой "ДНР". Фактическая аннексия Мариуполя началась", — добавил Андрющенко в своем Telegram-канале.

[ + – ] Оккупанты начали выдачу российских паспортов в Мариуполе

Напомним, 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей. Речь идет о тех территориях, которые на сегодняшний момент находятся под контролем ВС РФ.

Также сообщалось, что ВС РФ открыли новый фильтрационный лагерь в оккупированном Мариуполе. Захватчики отправляют местных жителей на фильтрацию в здание супермаркета "Метро", где гражданским также выдают гуманитарную помощь. Помимо этого, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывал, что захватчики развернули в городе сеть мобильных экранов, с помощью которых осуществляется ретрансляция российского ТВ.