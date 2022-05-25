РФ почала фактичну анексію Маріуполя, — радник мера

За словами Петра Андрющенка, окупанти видають мирним жителям російські паспорти без оформлення "громадянства ДНР".

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Росія здійснює фактичну анексію Маріуполя, видаючи російські паспорти мешканцям окупованого Донбасу. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

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За його словами, роздача російських паспортів у Маріуполі й інших окупованих районах Донбасу стартувала в середу, 25 травня.

Крім того, як зазначає Петро Андрющенко, загарбники оформляють документи без попереднього отримання "громадянства ДНР". Коментуючи дії окупаційної влади, радник мера Маріуполя заявив, що ЗС РФ здійснюють фактичну анексію портового міста.

"Топновина про паспорти РФ для Херсона та Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та заново окупованих територій Донецької області отримання російських паспортів без отримання паспорта так званої "ДНР". Фактична анексія Маріуполя почалася", — додав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

[ + – ] Окупанти розпочали видачу російських паспортів у Маріуполі

Нагадаємо, 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів жителям Херсонської та Запорізької областей. Ідеться про ті території, які на сьогодні перебувають під контролем ЗС РФ.

Також повідомлялося, що ЗС РФ відкрили новий фільтраційний табір в окупованому Маріуполі. Загарбники відправляють місцевих жителів на фільтрацію до будівлі супермаркету "Метро", де цивільним також надають гуманітарну допомогу. Крім цього, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що загарбники розгорнули в місті мережу мобільних екранів, за допомогою яких здійснюється ретрансляція російського ТБ.