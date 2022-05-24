Окупанти розгорнули у Маріуполі пересувні екрани для трансляції росТВ (відео)

Йдеться про мобільні комплекси МКІОН, які МНС РФ обіцяло використовувати для інформування громадян про надзвичайні ситуації та стихійні лиха.

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Окупанти розгорнули у Маріуполі мережу пересувних екранів, за допомогою яких ретранслюють російське телебачення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. За його словами, окупаційна влада задіяла пересувні екрани МНС Росії, на яких ретранслюють російське телебачення.

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Андрющенко зазначив, що у Маріуполі все ще відсутня електрика, а один із мобільних комплексів уже запрацював у мікрорайоні Східний.

"Окупанти включають пропаганду. Газети були (пішли на розпалювання). Щоб увімкнути телевізор — потрібна електрика. Тепер на тлі руїн та масових поховань маріупольцям розповідають про покращення та "злочини української армії" прямо тут", — підсумував радник мера Маріуполя.

У Маріупольській міськраді припустили, що окупанти задіяли пересувні екрани з ретрансляцією РосТВ для посилення інформаційного тиску на цивільних. За даними влади, святкування Дня Перемоги показало нелояльність місцевих жителів до нового режиму, а зі 150-170 тисяч містян, які залишилися у зруйнованому місті, на офіційний захід прийшло лише кілька десятків людей.

[ + – ] У Маріуполі розгорнули мережу пересувних екранів для трансляції росТВ

Судячи з відеоролика, в окупованому Маріуполі розгорнули мобільні комплекси оповіщення населення "Роселектроніки". У МНС країни-агресора стверджували, що обладнання використовуватиметься для інформування громадян про надзвичайні ситуації та стихійні лиха, але за фактом екрани МКІОН задіятимуть для пропаганди.

Основу мобільного комплексу становить світлодіодний екран високої якості, який дозволяє працювати у будь-який час доби за будь-яких погодних умов, потужні динаміки, а також сучасна апаратура зв'язку, зокрема автомобільні та портативні DMR-радіостанції виробництва концерну "Сузір'я". Обладнання встановлене на шасі підвищеної прохідності, а дослідний зразок МКІОН був розроблений фахівцями Рязанського радіозаводу (один із підрозділів "Роселектроніки").

Нагадаємо, що через міжнародні санкції російські фахівці створюватимуть чіпи рівня 1980-х років. За словами експерта Дениса Шамиряна, в РФ налагодять локальне виробництво мікросхем, проте на дуже низькому рівні, оскільки жодна країна не може сама налагодити випуск чипів, який вимагає не тільки обладнання та сировини, а й широкого ринку збуту.

Також повідомлялося, що РФ може налагодити виробництво мікросхем в обхід санкцій. Представники ринку не виключають, що Росія перенесе виробництво процесорів до Китаю, а потім завозитиме їх до країни обхідними шляхами за схемою "білоруської креветки".